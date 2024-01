Monica Tatoiu, anunț-șoc despre testamentul său! Ultima ei dorință i-a speriat pe apropiați: „Să mă ardă când mor”

Monica Tatoiu, în vârstă de 67 de ani, a recunoscut public că și-a pus la punct testamentul. Femeia de afaceri le-a dezvăluit tuturor ce ar vrea să se întâmple cu corpul ei, după ce moare. Ea a lăsat totul scris în testament!

Monica Tatoiu a anunțat că și-a făcut testamentul. Ce a scris în el

Monica Tatoiu duce o viață lipsită de grijă. Încasează o pensie lunară de 12.000 de lei de la statul român și are o avere impresionantă. Recent, ea a decis să-și facă testamentul, dezvăluind cum vrea să aibă loc funeraliile sale.

Femeia de afaceri a șocat cu declarațiile sale, afirmând că este pro-incinerare. Cu toate că religia ei este creștin-ortodoxă, aceasta spune că vrea să fie incinerată după ce va muri. Monica Tatoiu a mărturisit că deja sunt prea multe cadavre pe pământ.

Vrea să fie eutanasiată

„Eu sunt pentru eutanasiere, chiar dacă cred în Doamne-Doamne. Eu sunt pentru! Să mă ardă când mor că suntem prea multe cadavre pe pământul ăsta”, a spus Monica Tatoiu în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Pentru că și-a scris testamentul, pe care o va lăsa moștenire. Cât despre averea pe care o va ceda fiului său, Monica Tatoiu a recunoscut că are sume impresionante în conturi.

Afacerista ar avea patru milioane de euro, dar și locuința impresionantă în care locuiește acum, care valorează două milioane de euro. La toate acestea se mai adaugă acțiunile și terenurile cumpărate de-a lungul timpului.

Are sume uriașe în conturi

„Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult și am făcut banii cu greu. Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, spunea Monica Tatoiu, acum ceva timp.

Puțini știu că . Așa a reușit să strângă sume mari de bani. În prezennt, averea sa ajunge la 7,5 milioane de euro.

Monica Tatoiu are o căsnicie trainică de mai bine de 30 de ani cu Victor Tatoiu și împreună au un fiu, pe Victor. Deși aceștia au o situație financiară extrem de bună, Monica Tatoiu a mărturisit că nu-și ajută băiatul cu bani.

„Nu are voie să-și cumpere apartament la bloc, doar casă pe pământ. Nu știu dacă e bine, pentru că trebuie să-și ia un împrumut, pentru că mama nu-i dă. Eu cu Victor am creat de la zero ce am creat, am plecat de la cuțit și furculiță, tata nu a vrut să-mi dea mie.

Deci prima am vândut-o (nr. o proprietate din cele două), iar copilul are depuși 60.000 de euro în bancă și asta (n.r. a doua proprietate) bănuiesc că o să fie 120.000 de euro. El nu vrea în București, el are nevoie să-și facă un atelier, nu e important numărul de camere”, mai declara Monica Tatoiu în cadrul podcastului ‘Tare de tot, cu Viorel Grigoriu’.