Ce probleme de sănătate are Dan Capatos. Suferă de o boală cronică: ”Nu-mi mai simțeam jumătate de cap”

Dan Capatos suferă de o boală cronică, motiv pentru care s-a vaccinat anti-coronavirus în urmă cu mai bine de o săptămână. Prezentatorul de la Xtra Night Show a mărturisit că se află în categoria celor cu risc.

Moderatorul de la Antena Stars a fost acuzat că ar fi sărit rândul la vaccinarea pentru noul tip de coronavirus, dezvăluind cu această ocazie că s-a programat în prealabil pe platformă, plus că de câțiva ani are probleme serioase de sănătate.

Vedeta intră în categoria persoanelor cu boli cronice, Dan Capatos suferind de ani buni de hipertensiune arterială. În plus, prezentatorul a făcut în urmă cu aproximativ doi ani un atac ischemic tranzitoriu, din cauza căruia nu și-a simțit jumătate de cap.

Dan Capatos, probleme serioase de sănătate. Prin ce trece prezentatorul TV

„Am fost acuzat că m-am băgat în față la vaccin! Nu este așa. M-am programat pe platformă, am și probleme de sănătate, plus că jurnaliștii intră în etapa a doua.

Lumea nu știe că intru la bolnavi cronici! Am făcut atac ischemic acum doi ani, când nu-mi mai simțeam jumătate de cap. Și asta din cauza hipertensiunii arteriale de care sufăr de mai multă vreme”, a spus Dan Capatos în emisiunea de la Antena Stars.

Prezentatorul a povestit cu lux de amănunte cum a tras sperietura vieții în ziua în care a suferit atacul ischemic, care l-a adus la un pas de moarte. Vedeta a mărturisit că a reușit să ajungă la farmacie, de unde a fost preluat de urgență de Ambulanța care l-a dus la spital.

„Eram singur acasă și mi-am dat seama că îmi pierd vederea. Am tras un tricou pe mine și o pereche de pantaloni scurți și am apucat să mă încalț cu un singur papuc și să ies din casă. Am zis că dacă o să cad în casă nu o să mă găsească nimeni.

Farmacista și-a dat seama imediat că îmi este rău. Mi-a luat tensiunea. Aveam 22, oricum era foarte mare. A chemat și ea Salvarea care m-a dus la spital. Am ajuns și cu puls 100 din cauza spaimei. Am zis că mor. Atunci chiar mi-am închipuit că dacă e să mă duc, așa o să pășesc”, a povestit moderatorul.

Gazda de la Xtra Night Show a mărturisit cu această ocazie că a încercat să-i programeze și pe cei dragi la vaccinul anti-covid, dar nu a mai găsit în același loc în care a mers el. Rudele moderatorului s-au prezentat la Urlați, județul Prahova, pentru a se vaccina.

