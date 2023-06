Ce recompensă neobișnuită a primit o româncă de la Booking pentru o rezervare făcută la Mamaia. A crezut că e o glumă: “Gratuit”

Ce recompensă neobișnuită a primit o de la Booking după ce a rezervat un sejur la Mamaia Nord. A crezut că e o glumă: “Gratuit”. Platforma de închirieri oferă de câteva zile astfel de răsplătiri pentru cei mai activi.

Bonificația neașteptată ”încasată” de o femeie de la Booking. A închiriat un apartament în Mamaia Nord, dar a rămas surprinsă

O femeie a primit o neașteptată de la Booking, unde a închiriat un apartament în Mamaia Nord. Turista a ”încasat” un premiu care a surprins cu totul pentru că este vorba de un cadou pe care probabil nu îl va folosi niciodată.

Românca a ales să petreacă câteva zile libere pe litoralul românesc, platforma de închirieri oferindu-i o cursă gratuită de la aeroportul Mihail Kogălniceanu până la cazare. Mai exact, este vorba de o călătorie cu taxiul.

Din păcate, la momentul actual sunt foarte puține persoane care aleg să meargă cu avionul la Marea Neagră. Majoritatea merg cu mașina personală sau cu trenul, ceea ce înseamnă că o asemenea recompensă nu își are rostul.

Turiștii din România nu au ce face cu un astfel de cadou, chiar dacă Booking subliniază că e o cursă pentru care femeia nu trebuie să scoată din buzunar niciun leu. În schimb, prețul unui zbor București – Constanța pleacă de la 1.400 de lei.

„Recompense și Portofel. Începeți să câștigați astăzi recompense pentru a le cheltui la rezervările dumneavoastră viitoare – disponibile pentru sejururi, zboruri, închirieri auto, atracții, curse de taxi și asigurări”, este anunțul care apare pe .

Mihail Kogălniceanu, singurul aeroport din Constanța

Mihail Kogălniceanu este singurul aeroport din Constanța și se află la o distanță de 25 de kilometri de centrul orașului. Cel mai scurt zbor între cele două mari localități românești durează aproximativ 45 de minute.

Este amplasat în partea de N – NV a municipiului și deține o poziție strategică față de cele mai importante obiective economice de interes național. Se află la doar 14 de kilometri față de Canalul Dunăre – Marea Neagră.

În plus, aeroportul Mihail Kogălniceanu are conexiuni cu foarte multe căi de transport rutier, cât și cu transportul feroviar. E deschis pe toată perioada anului și are numeroase facilități, printre care se numără parcarea de 150 de locuri, snack-bar, ATM și exchange office.