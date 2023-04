Ce regret are Constantin Enceanu, de Paște: ”Nu am reușit să îl fac niciodată împreună cu Petrică Mîțu Stoian”

Paștele se apropie cu pași repezi, iar mulți români sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru sărbătoarea ce semnifică Învierea lui Iisus Hristos. Este o perioadă încărcată de tradiții și obiceiuri aparte și ne aduce aminte de vremuri de demult. Îndrăgitul cântăreț de folclor, Constantin Enceanu, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cum se bucura în copilărie de Paști, cum îl va petrece în acest an, dar și ce bucate va pune pe masă, căci se laudă cu ajutoare de nădejde.

Cum va petrece Constantin Enceanu Paștele. Ce amintiri are artistul de această sărbătoare

Constantin Enceanu a rememorat și clipele petrecute de Paști, alături de bunul său prieten, regretatul interpret Petrică Mâțu Stoian. Nu în ultimul rând, ne-a oferit detalii și despre cum se mai simte, în urma operației la genunchi, de anul trecut.

Faimosul artist ne-a mărturisit că va sărbători Paștele cu familia, mai exact, cu soția, fiica lor și nepoții, așa cum se întâmplă în fiecare an. Niciodată solistul nu a stat departe de cei dragi într-o asemenea perioadă, chiar dacă au fost momente când i s-a solicitat să cânte la evenimente pe bani frumoși. .

Cum veți petrece Paștele?

– Cum am făcut-o de fiecare dată, cu familia. Sărbătorile importante, Paștele, Crăciunul, întotdeauna le-am făcut în sânul familiei. Niciodată nu am plecat de acasă, indiferent cât mi s-a oferit. Sunt singurele sărbători despre care consider că mai frumoase sunt doar alături de familie.

Ce înseamnă Paștele pentru dumneavoastră?

– Pe lângă faptul că este cea mai mare sărbătoare creștin-ortodoxă este și un prilej de bucurie, de a te întâlni cu cei dragi, apropiați sufletului, și de petrecere.

Constantin Enceanu: ”Trăiam la altă intensitate această sărbătoare”

În copilărie cum vă bucurați de Paști? Aveați tradiții/obiceiuri aparte?

– Trăiam la altă intensitate această sărbătoare. La mine, la Vișina Nouă se ducea cu câțâitul cu trei zile înainte de Paști, în săptămâna mare. Acum nu am mai văzut așa ceva. Cu câțâitul mergeam la neamuri, la vecini. ”Câța, câța două ouă, la Marița pe perete, două mie, două ție, două de tovărășie, și la anul și la mulți ani, un Paște fericit”. Și vecinii dădeau câte un ou sau două. Dar…Bucuria cea mai mare era că îmbrăcam haine noi.

Părinții mei de Paște ne luau haine și încălțăminte. Îmi aduc aminte de adidașii de Drăgășani că 25 lei erau. Doamne, când ne luau câte o pereche de aia, eram cei mai fericiți! Nu vă imaginați. Primul meu pulover de Paște a fost luat, din ăsta de lăniță. Eu până atunci purtam de lână, pentru că părinții mei, bunicii mei au avut oi și îmi dădeau puloverele din lână șogoș, așa îi zice, mai plinuță. Când ne-au luat prima dată pulover din ăsta, îmi aduc aminte, mama mi l-a luat cu vreo 5-6 cm mai lung la mâneci și l-am purtat până când mi-a rămas cu 5-6 cm mai scurt. Atât de încântat am fost de el.

Constantin Enceanu, răsfățat de familie, de Paște

Ce veți pregăti în acest an pentru masa de Paști? Veți avea ajutoare de nădejde?

– Nepoții. Deja a vorbit Sofi (nepoata, n. r.), care are 10 ani, cu buni, abia așteaptă să roșească ouăle. Ăsta micu’ nu știu, Alex (nepotul, n. r.) are 7 ani. Lui Sofi chiar îi place să se implice în așa ceva. Ori, soția mea și Cătălina, fiica, au luat-o în bucătărie, de fiecare dată, cu ele, să ajute, să prindă drag. Soția și fiica mea sunt foarte, foarte bune bucătărese.

Drept dovadă, de aceea am și făcut restaurantul (din Filiași, județul Dolj, n.r.) căci am bucătărese extraordinare. Eu mă ocup de miel și atât. Pregătesc carnea dinainte, fac un baimarin, o bag acolo cu o zi înainte și apoi la cuptor. Vinul să fie la rece.

Care este cea mai plăcută amintire a dumneavoastră, de până acum, legată de sărbătoarea Paștelui?

– Am foarte multe amintiri plăcute, dar dacă este să mă rezum la amintirile copilăriei mele, pot să spun că așteptam cu nerăbdare sărbătoarea de Paște, de Înviere. Mergeam la Denii cu drag, toate cele trei seri. Abia așteptam. La mine este un obicei. Mergi la biserică, toate lumea în haine noi, iar cei care au oameni dragi plecați în lumea fără dor, împart.

Nu știu, era o bucurie extraordinară. Să iei de la fiecare câte puțin… Că îți dădea ba cozonac, ba ou, ba prăjituri, ba tot felul, era o bucurie extraordinară să gustăm atunci din ele. Nu prea mâncam de dulce, chiar bunica mea ne cam obliga să ținem post.

”Se sărbătoarea 2-3 zile Paștele în anii copilăriei mele”

Întâlnirea cu oamenii la colț, eram la intersecție… După ce luam Paște, se servea masa acasă și apoi pe la 1, 2, deci după prânz, ne strângeam la colț. Vă vine să credeți sau nu, la mine, la colț, adulții, părinții noștri făceau o pistă de popice și jucam popice până seara târziu.

Se sărbătoarea 2-3 zile Paștele în anii copilăriei mele. Întâlnirea cu vecinii la colț, fiecare aducea ce avea mai bun pe acasă. Eram atât de fericiți… Era o atmosferă atât de relaxată, se glumea, se cânta. Ce frumos! Din nefericire, dacă spun nepoților mei din lumea copilăriei mele, se uită un pic cam strâmb la mine și nu înțeleg. Dar era foarte frumoasă…Foarte frumoasă!

Constantin Enceanu, amintiri despre Petrică Mâțu Stoian, din perioada Paștelui

. Îndrăgitul cântăreț își aduce aminte cum se sunau de Paști, de la primele ore ale dimineții, și își transmiteau urările specifice sărbătorii. Ulterior, se întâlneau la evenimentele unde erau chemați să-i bucure pe români cu melodiile lor.

Dumneavoastră ați fost foarte bun prieten cu Petrică Mîțu Stoian. Ce amintire plăcută aveți cu acesta din perioada Paștelui?

– Ne auzeam la primele ore ale dimineții. Ne transmiteam urările de rigoare. Nu am reușit să fac niciodată Paștele împreună cu Petre, pentru că era fiecare cu familia lui, cu treaba lui. Dar, a doua zi de Paște ne vedeam de foarte multe ori, la nu știu câte evenimente ne-am întâlnit.

Cum se mai simte Constantin Enceanu după intervenția la genunchi

Nu am putut să încheiem interviul cu solistul fără să-l întrebăm și despre starea sa de sănătate, , în urma unor dureri insuportabile pe care le simțea de ceva vreme.

Constantin Enceanu ne-a mărturisit că se simte foarte bine acum și că merge la kinetoterapeut de două ori pe săptămână pentru a se recupera și mai bine. El îi sfătuiește pe oamenii care se confruntă cu o problemă ca a lui să nu ocolească procesul de recuperare, deoarece echivalează 50% din reușita unei operații.

Cum vă mai simțiți după intervenția de la genunchi?

– Foarte bine. Foarte bine. Continui și acum recuperarea. Încerc să mă duc de două ori pe săptămână, la kinetoterapie și încă o dată vreau să spun celor care trec prin astfel de situații, recuperarea să știți că valorează extraordinar de mult. Echivalează cu 50% din reușita operației.

Cine spune că fără recuperare… nu, nu. Și nu făcută după ureche. Să meargă la un kinetoterapeut și să-i învețe ce să facă. Eu îi mulțumesc Lui Dumnezeu că din prima săptămână am început recuperarea. Am făcut câte 5 zile pe săptămână recuperare și acum, nu pot să spun că sunt în totalitate, că nu o să fii niciodată 100% recuperat, pentru că e normal, ai acolo un obiect străin, dar lucrurile merg foarte bine.

Mesajul artistului pentru fani

Ce mesaj aveți pentru fanii dumneavoastră de Paști?

– Le urez să aibă un Paște fericit alături de toți cei dragi. Să se bucure de lumina sfântă a Învierii, iar cântecele mele să le aducă bucurie în suflet, de care sunt convins că au atâta nevoie.