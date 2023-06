Ce relație a existat, de fapt, între Carmen Grebenișan și Andrei Krișan la Survivor România: ”Am avut același foc”

Andrei Krișan și Carmen Grebenișan au devenit mai apropiați la Survivor România. După formarea tribului Taino, Războinicul a ales să petreacă mai mult timp cu Faimoasa, dar și cu Ștefania Stănilă.

Ce relație a existat între Andrei Krișan și Carmen Grebenișan la Survivor România

Andreea Moromete l-a criticat pentru acest lucru. . Adevărul este că între cei doi s-a creat o frumoasă relație de prietenie.

ADVERTISEMENT

Chiar și așa, continuă să iasă la suprafață detalii interesante despre concurenți. Se pare că sunt anumite lucruri care nu s-au văzut pe camere.

Andrei Krișan a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Carmen Grebenișan în Republica Dominicană. Asta în condițiile în care au existat numeroase zvonuri conform cărora între cei doi ar fi fost existat mai mult decât o prietenie.

ADVERTISEMENT

Războinicul recunoaște că cei doi s-au apropiat atunci când au gătit împreună la Survivor România. Au stat la povești, s-au cunoscut mai bine, iar de aici o frumoasă prietenie a început. El a adăugat că nu se pune problema de ceva mai mult.

”Culmea despre că ne-am apropiat în momentul în care am început să gătim. Și am gătit la cană. Și am avut același foc. Și am început pur și simplu să stăm la povești”, mărturisea Andrei Krișan pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Ce spune Alex Militaru despre Andrei Krișan

Menționăm faptul că soțul lui Carmen Grebenișan, Alex Militaru nu a avut nicio problemă în legătură cu apropierea dintre cei doi. Mai mult de atât, după ce vedeta s-a întors acasă de la Survivor România, acesta a postat un mesaj interesant.

Alex Militaru i-a mulțumit lui Andrei Krișan pentru că a avut grijă de fete. De asemenea, el s-a bucurat enorm pentru faptul că partenera lui de viață a reușit să își îndeplinească un vis pe care îl avea de multă vreme.

ADVERTISEMENT

”Vreau să le mulțumesc pentru că au acceptat-o în emisiune și au ajutat-o să își împlinească acest vis. Îi mulțumesc lui @daniel.pavel.8 pentru că se poartă atât de uman cu toți concurenții și asta a fost de mare ajutor pentru ei. El încă nu știe, dar îi mulțumesc din nou și lui @andrei.krisan pentru cum a avut grijă de fete”, spunea acesta.