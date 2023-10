Ce s-a ales de Adrian Daminescu, interpretul iubit de milioane de români. Cât de schimbat este după ce a fost diagnosticat cu o boală cruntă

Ce face în prezent Adrian Daminescu, artistul îndrăgit de milioane de români, după ce timp de doi ani s-a luptat cu o boală cruntă. Interpretul a fost diagnosticat cu cancer la plămâni și s-a retras o perioadă de pe scenă. Abia anul acesta s-a aflat de afecțiunea sa.

Ce face Adrian Daminescu după ce a fost diagnosticat cu cancer

Adrian Daminescu are 67 de ani și și-a uimit fanii la începutul acestui an, . Mulți au crezut că nu va reuși să se mai repună pe picioare, având în vedere gravitatea acestei boli și a tratamentelor destul de dure.

ADVERTISEMENT

”Acum sunt bine. Am cancer la plămâni. Mă voi întoarce pe scenă, nu am renunțat. Acum am însă o perioadă de post tratament, în care trebuie să stau mai cuminte…Să le dea Dumnezeu putere și să nu creadă în boală, în nenorociri.

Vindecarea și chiar și boala vin de la cap. Toți tâmpiții ăștia te otrăvesc cu pozele și cu ce scrie pe pachetul de țigări. Eu și acum fumez, asta simt să fac. Boala te învinge dacă crezi în ea”, detalia marele artist pentru

ADVERTISEMENT

Din fericire, Adrian Daminescu a reușit să învingă cancerul. În luna aprilie a revenit pe scenă la un concert, cu ocazia unei inaugurări a unei săli de evenimente în Chiajna, și a cântat alături de alte nume mari din muzica românească. Tot atunci, Adrian Daminescu s-a afișat și fără păr, semn că a urmat toate procedurile necesare pentru vindecare.

Adrian Daminescu nu a renunțat la fumat deși a avut cancer

Totodată, în luna iunie, Adrian Daminescu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre vindecarea sa. A mărturisit că, pe lângă tratamente, . Nicio clipă nu s-a gândit că nu se va vindeca.

ADVERTISEMENT

De cum s-a făcut bine, Adrian Daminescu nu doar că a revenit pe scenă, ci s-a întors și la vechile sale obiceiuri, pescuitul. ”E una dintre pasiunile mele și îmi face plăcere”, ne-a împărtășit solistul, care în pofida cancerului nu s-a lăsat de fumat.

”Cum am fost bolnav vreo doi ani de zile, nu am putut să ies din casă. Și abia așteptam momentul, să îmi revin. Nici nu aveam energia respectivă, ca să pot să ies afară. Eram ușor legumă. Acum am început să îmi recapăt musculatura, ca în orice boală de genul acesta, care te trântește la pământ de nu te vezi.

Am reușit să-mi pun musculatura înapoi și să-mi recreez rezistența necesară pentru a putea trăi. Acum am zis că vreau să merg neapărat la pescuit. E una dintre pasiunile mele și îmi face mare plăcere (…) Eu abia reușeam să mă scol din pat, dar îmi puneam halatul alb, eșarfă și o țigară electronică și ieșeam pe hol cu bolnavii și le făceam ședințe existențiale”, a declarat Adrian Daminescu în exclusivitate pentru FANATIK.