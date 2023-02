Adrian Daminescu a primit un diagnostic cumplit, dar nici acum nu renunță la viciul care l-a îmbolnăvit: „Asta simt să fac”

Un cunoscut artist român a primit un diagnostic cumplit și suferă de o boală care nu are vindecare în acest moment.

Adrian Daminescu a primit un diagnostic cumplit. Artistul are cancer

Adrian Daminescu a fost și a mărturisit că nu renunță la scenă chiar dacă a fost declarat bolnav de această maladie care nu are nicio vindecare nici până în acest moment.

ADVERTISEMENT

Deși Adrian Daminescu s-a retras din viața publică de ceva vreme din cauza acestei boli, el plănuiește să revină rapid la ceea ce îi place să facă: să cânte.

Deocamdată, artistul are un tratament și trebuie să se menajeze înainte de a urca pe scenă, a spus el pentru .

ADVERTISEMENT

„Acum sunt bine. Am cancer la plămâni. Mă voi întoarce pe scenă, nu am renunțat. Acum am însă o perioadă de post tratament, în care trebuie să stau mai cuminte”, a spus cântărețul.

Adrian Daminescu nu renunță nici măcar acum la viciul său

Adrian Daminescu este foarte optimist și are o întreagă filosofie în jurul unei posibile vindecări.

ADVERTISEMENT

Artistul spune că boala și vindecarea vin din propria minte a fiecăruia și tocmai de aceea nu vrea să creadă în maladie și în această nenorocire sau în mesajele care se află pe pachetele de țigări.

Mai mult, artistul a dezvăluit că nu a renunțat la fumat nici măcar acum, deși acest viciu ea provocat cancerul de la plămâni. Totul pentru că el simte să fumeze în continuare, chiar și dacă este bolnav.

ADVERTISEMENT

„Să le dea Dumnezeu putere și să nu creadă în boală, în nenorociri. Vindecarea și chiar și boala vin de la cap. Toți tâmpiții ăștia te otrăvesc cu pozele și cu ce scrie pe pachetul de țigări.

ADVERTISEMENT

Eu și acum fumez, asta simt să fac. Boala te învinge dacă crezi în ea”, a mai spus artistul pentru sursa citată anterior.

La noi în țară, circa 13% dintre cazuri totale de cancer descoperite sunt cele de . Fumatul este unul dintre motivele care duce la apariția acestei boli incurabile.