Ce s-a ales de afacerile lui Liviu Vârciu cu Netflix. Câți bani a făcut

Liviu Vârciu a reușit să se impună și pe Netflix, cu una din producțiile sale, nu doar pe micile ecrane, unde apare în diverse producții, în special la Antena 1.

Câți bani a făcut Liviu Vârciu din Netflix. Filmul său a ajuns în top 10

a avut un 2022 extraordinar pe plan financiar, dincolo de salariul încasat de la Antena 1, unde prezintă emisiunea „Prețul cel bun”.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, una din firmele sale, o casă de producție cinematografică, i-a adus în portofel în jur de 19.000 de lei lunar, la un calcul simplu. Liviu Vârciu este asociat în compania Zolit Film SRL, cea care a produs filmul „Zăpadă, ceai și dragoste”, peliculă care a intrat în top 10 Netflix.

Mai precis, Liviu Vârciu are părți sociale egale la Zolit Film SRL cu Tiberiu Ioana Mihail și regizorul Ioan Zoran Cărmăzan. În anul 2022, firma a avut un profit net considerabil.

Casa de producție care a dat cinefililor „Zăpadă, ceai și dragoste” se laudă cu un câștig net pe anul trecut de 685.997 de lei. Împărțit la trei, fiecare din asociați a luat, pe anul trecut, 228.665 de lei. Mai exact, 19.055 de lei pe lună!

Vorbim, așadar, de peste 3.000 de euro pe lună. O sumă deloc de neglijat! Nici în 2021 sumele câștigat n-au fost de ici, de colo. Cu casa de producție, Vârciu și asociații au înregistrat un profit net de 111.012 lei.

Prezentatorul de la Antena 1, activitate și în industria serviciilor

Liviu Vârciu nu este implicat doar în acest proiect antreprenorial. Acesta mai e asociat cu unul din patronii unui club cunoscut din Mamaia. Pe lângă asta și-a deschis și firma „Alpha Brothers SRL”, un business în zona serviciilor, mai exact a restaurantelor.

Din afacerea cu restaurante Vârciu n-a făcut cine știe ce sume în ultimul an despre care există informații cu privire la raportările la ANAF. Un an ceva mai bun pentru omul de afaceri Vârciu a fost, însă, 2020. Atunci a înregistrat un profit 16.852 de lei, adică puțin peste 1.400 de lei pe lună.

Vârciu, contracte cu Antena 1

Este clar că Vârciu a trebuit să se reorienteze, căci din afacerea cu restaurantele nu putea trăi nici măcar decent! Salvarea a venit din spectacolele pe care le-a susținut prin toată țara în ultimii ani, dar și din casa de producție cinematografică ori contractele cu Antena 1. Vârciu a semnat nu doar cu producătorii emisiunii-concurs „Prețul cel bun”, ci și cu show-ul lui , „Poftiți pe la noi”, respectiv „Poftiți prin țară”.

Despre filmul care i-a adus 36.000 de euro anul trecut, trebuie spus că cea mai mare sumă a costurilor producției a fost suportată de el. Restul banilor au venit de la un partener de-ai săi.

Liviu Vârciu a avut noroc cu prietenii când s-a filmat „Zăpadă, ceai și dragoste”, producția din top 10 Netflix

„Nu am găsit la acel moment bani pentru cei din distribuţie. Însă asta înseamnă să ai prieteni buni. Am vorbit cu fiecare dintre ei atunci când am pornit la drum.

Mi-am dorit să am un mixt în distribuţie. Și actori profesionişti, şi oameni care nu au avut niciodată de-a face cu aşa ceva. Aşa au apărut un Pepe, un Alex Velea, un Dan Negru.

Pe lângă un Cosmin Seleşi, Paula Chirilă sau Angel Popescu. Cu toţii au fost extrem de deschişi ideii. M-au ajutat cât de mult au putut. Se şi vede din munca finală”, dezvăluia Liviu Vârciu pentru