Ce s-a ales de Bianca din Numai Iubirea, micuța actriță care cucerea inimile românilor în celebra telenovelă. Ce face acum Bianca Neagu, după ce s-a lăsat de actorie

Telenovela ”Numai Iubirea” făcea furori la începutul anilor 2000 pe micile ecrane ale românilor. Mulți actori le-au ajuns la inimi, Bianca Neagu fiind unul dintre ei. Pe atunci, ea era doar o copilă, dar

Ce face în prezent Bianca Neagu din ”Numai Iubirea”

Bianca Neagu din ”Numai Iubirea” are 25 de ani acum, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un pictor și este o femeie foarte frumoasă. De când a renunțat la actorie, aparițiile sale pe sticlă au fost rare.

Bianca Neagu a terminat Facultatea de Psihologie și a urmat și un program de master în Logopedie. Totuși, este în continuare interesată de artă, așa că uneori mai creează haine, gentuțe sau borșete. O pasiune despre care spune că a moștenit-o de la bunica sa.

Cu cine se iubește Bianca Neagu. Cine este partenerul său

De altfel, în plan sentimental o duce foarte bine. De mai bine de opt ani formează un cuplu cu un pictor talentat, Alin Croitoru, despre care în interviurile sale mărturisea că se înțelege foarte bine cu el. Pe rețelele de socializare încă se regăsesc fotografii cu ei, semn că iubirea lor este încă vie.

”Sunt la Facultatea de Psihologie. (…) Fac haine. Le desenez, îmi fac tipare, le cos. (…) Am o relaţie cu pictorul Alin Croitoru. Suntem de trei ani împreună. Avem planuri serioase. Ne înţelegem foarte bine, ne iubim mult şi dacă totul merge bine… de ce nu (…)

Am început să creez gentuţe, borsete. Sunt făcute manual. E o pasiune care cred că a provenit din partea bunicii mele. Am început să creez lucruri pe care să le port eu”, spunea Bianca Neagu, într-un interviu mai vechi.

Cu toate că nu mai joacă în seriale sau în piese de teatru, Bianca Neagu a mai cochetat cu actoria prin reclame sau prin diverse videoclipuri. O reclamă de care este mândră este cea în care apare alături de Simona Halep. ”A fost o onoare”, preciza tânăra.

”Am mai jucat în niște reclame, în videoclipuri, nu am rupt toată legătura. Am apărut într-o reclamă cu Simona Halep. A fost o onoare, e un om extraordinar. Am lucrat foarte bine cu ea. A fost foarte frumos”, spunea Bianca Neagu la Antena Stars.

De altfel, despre dificultățile întâmpinate pe platourile de filmare, Bianca Neagu a mai precizat că cel mai greu îi era când trebuia să plângă. Pe lângă serialul ”Numai Iubirea”, Bianca Neagu a mai jucat și în alte pelicule, precum: ”Păcatele Evei”, ”Daria, iubirea mea”, ”Inimă de țigan” sau ”Mamă după ora 5”.