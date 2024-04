Ce s-a ales de Carmen Movileanu, una dintre cele mai frumoase crainice de la TVR. Era iubită de milioane de români pentru dicția ei fără cusur. Cu ce se ocupă acum, după ce nu a mai apărut la TV

Ce face Carmen Movileanu în prezent, după ce s-a retras de la TVR. A rămas una dintre cele mai frumoase crainice de la Televiziunea Română, fiind iubită de milioane de români. Avea o voce plăcută și o dicție fără cusur.

Ce s-a ales de Carmen Movileanu, una dintre cele mai frumoase crainice de la TVR. Mulți români o apreciau pentru dicția fără cusur

Acum ceva timp, , fiind una dintre cele mai apreciate crainice. Fosta prezentatoare era gazda la Teleenciclopedia și a început să lucreze la Televiziunea Națională încă din 1977, atunci când avea doar 20 de ani.

Carmen Movileanu a fost prezentă pe micile ecrane timp de 41 de ani. Timp de 13 ani, a lucrat în spatele camerei de la Redacția Social și a fost una dintre vocile Teleenciclopediei, timp de 25 de ani.

De-a lungul carierei, a fost crainică, prezentatoare, redactor TV, editor de montaj, producător și realizatoare de emisiuni. Ultimii ani petrecuți la TVR sunt legați de emisiunea pe care a prezentat-o Corina Dănilă, “Ieri, Azi, Mâine”, acolo unde Carmen Movileanu a fost producător.

Carmen Movileanu a împlinit 66 de ani pe 17 octombrie 2023. s-a pensionat în urmă cu trei ani, după care a mai apărut la TVR în 2021, în seria de minidocumentare 2X65. Seria a fost realizată de Televiziunea Română, în colaborare cu Comisia Națională a României pentru UNESCO (CNR UNESCO).

a rămas cunoscută pentru vocea sa caldă și dicția impecabilă, dar și pentru frumusețe. A fost considerată, de altfel, una dintre cele mai frumoase crainice TVR de după Revoluție.

În 1990, aceasta a preluat ștafeta de la Sanda Țăranu și Cristiana Bota. Înainte de aparițiile pe sticlă, a lucrat în redacțiile Economică și de Științ și era, în același timp, una dintre vocile Teleenciclopedia.

Carmen Movileanu a divorțat de soț la aproape doi ani de când s-a născut fiica lor

Viața lui Carmen Movileanu nu a fost lipsită de greutăți. Fosta crainică de la TVR a divorțat de soțul ei, Bogdan Movileanu, la doar un an și șapte luni de când s-a născut fiica lor, Maria. Cu toate acestea, cei doi au rămas în relații bune după separare, e dragul fiicei lor și a faptului că lucrau împreună.

“Când am divorțat, Maria avea 1 an și 7 luni. Nu a fost ușor, dar nici mare dramă așa cum par astăzi majoritatea despărțirilor. Mi-am asumat totul și noi doi, părinții aceluiași copil, am rămas prieteni. Eram colegi, ne beam cafeau împreună, ne povesteam, ne vizitam.

Eram cu bunicii în vacanțe și abia după vreo 2 ani s-a aflat că noi am divorțat. Am trăit discret și frumosul și urâtul din viața noastră. Noi am rămas prieteni până la sfârșit. Cine ar fi bănuit că sfârșitul lui avea să intervină atât de devreme?”, a declarat ea pentru .

Fostul soț al lui Carmen Movileanu s-a stins din viață la o vârstă fragedă. A fost o pierdere grea pentru fosta realizatoare TV, dar și pentru fiica acesteia. Cele două au reușit, împreună, să traverseze această încercare grea.

Maria a fost căsătorită cu Gabriel Coveșanu (Cove) până în 2010, iar cei doi au un fiu în vârstă de 15 ani, pe care fosta crainică îl iubește foarte mult. Aceasta a devenit bunică la vârsta de 50 de ani, iar acum se poate bucura de timpul petrecut alături de nepot.

Totodată, Carmen Movileanu este mătușa unei alte prezențe cunoscute din showbiz. Este vorba despre Alexandra Dinu, actriță și fostă jurată la Românii au talent.