Ce s-a ales de Carmen Movileanu, crainica de la Teleenciclopedia îndrăgită de milioane de români. Ce face acum, după ce s-a retras de la TVR

Care este ocupația pe care o are Carmen Movileanu, fosta gazdă de la Teleenciclopedia. Ce spune după ce a renunțat la contractul cu TVR. Vedeta a început să lucreze cu postul public la scurtă vreme după ce a împlinit vârsta de 20 de ani, pe 1 octombrie 1977.

Timp de 41 de ani a fost o prezență constantă pe micile ecrane, atât în perioada comunismului, cât și după Revoluție. A lucrat vreme de 13 ani în spatele camerei la Redacția Social și a fost una din vocile Teleeniclopediei.

Fosta crainică a fost o prezență constantă pe micile ecrane și a ieșit la pensie în urmă cu puțină vreme. De atunci se ocupă de creșterea nepotului său Bogdan, băiatul fiicei sale, Maria, din mariajul cu regretatul director de imagine, Bogdan Movileanu.

„Am timp de mine și de ai mei. Am lipsit mult de lângă Maria și nu mai pot recupera ce și cât nu am făcut pentru ea, am timp să mă bucur de Bogdan, nepotul meu. Acum reușesc să-i cunosc cu adevărat și pe ei, și pe mine.

E un adevăr pe care mulți nu-l recunosc și nu sunt pregătiți să acopere goluri pe care oricum nu le mai putem umple, cu adevărat, niciodată. Am multe de învățat, de acceptat, de asumat, de ordonat, de curățat, dar… am timp”, a mărturisit Carmen Movileanu pentru revista .

Carmen Movileanu, detalii despre pasiunea sa

Carmen Movileanu a descoperit că este pasionată de arta culinară. De când a ieșit la pensie a aflat că la bucătărie îi place cel mai mult, fiind o iubitoare a preparatelor tradiționale românești. S-a specializat în acest sens în multe dintre mâncărurile cunoscute de români.

S-a întâmplat asta datorită curajului și curiozității sale. Fosta crainică de la TVR încearcă și rețete noi pe care le găsește de cele mai multe ori pe YouTube, în special când vine vorba de dulciuri. La acest capitol, însă, este depășită de fiica sa.

„Îmi place casa plină, îmi place masa plină și-mi place și să primesc laude. Când gătesc, e musai să fiu singură în bucătărie, să mă pot desfășura în voie. Sunt ordonată și nu mă grăbesc. Aromele se obțin cu răbdare, în timp, și doar dacă ai o stare bună.

Pentru că mă întâlnesc des cu prietenele mele, am rețete pe care le execut la cerere, așa cum, de altfel, procedează fiecare dintre noi, când e gazdă”, a mai spus fosta prezentatoare de la , pentru aceeași sursă.

Mai mult, Carmen Movileanu are o cămară bine garnisită perioada aceasta. Nu face stocuri de mâncare pentru că îi place să meargă la cumpărături, însă rafturile sunt pline cu borcane de dulceață, zacuscă, murături și varză.