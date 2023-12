Ce face Carmen Movileanu acum, la cinci ani de când s-a retras din televiziune. Vocea Teleenciclopediei, dezvăluiri inedite: „Fără șefi, presiuni, schimbări amenințătoare”

Carmen Movileanu și-a dedicat mare parte din viață televiziunii, însă de cinci ani s-a retras de pe micile ecrane. Abia acum, spune una dintre cele mai cunoscute voci ale Teleenciclopediei, a început să trăiască.

Timp de 41 de ani, Carmen Movileanu a fost în lumina reflectoarelor. În anii 1980, era una dintre cele mai cunoscute voci ale Teleenciclopediei de la TVR.

A făcut de toate de-a lungul carieriei. A fost crainică, redactor TV, editor de motaj, realizator de emisiuni prezentator și producător, iar după o viață atât de activă, în urmă cu cinci ani

Totuși, spune vedeta TVR, nu i-a fost deloc greu să se adapteze. Acum se poate bucura cu adevărat de timpul său și acordă atenție pasiunilor. Unul dintre modurile preferate de a-și petrece timpul este în bucătărie.

„Eu chiar am așteptat această perioadă. Am rezistat 41 de ani de viață, pe cât de frumoasă, pe atât de grea, cum să nu rezist acum fără șefi, fără presiuni, fără schimbări amenințătoare, fără refuzuri, fără convulsii, fără lipsuri esențiale, fără bârfe și scenarii iluzorii, fără… fără? Acum nu rezist, acum trăiesc!

Mare păcătos e cel care se teme de viața de pensionar, sosită la vremea ei. E un dar de la viață de care, din nefericire, mulți nu se mai bucură, din motive despre care nu vreau să vorbesc. Eu sunt împlinită și liberă cum nu am știut că pot fi. Sunt foarte activă în programul pe care eu îl fac când, cum și cât doresc.

Acum citesc fără să-mi mai cadă cartea din mână de neputința de a mă concentra, am timp să bat toate librăriile și târgurile de carte și să fiu la curent cu toate noutățile, am timp să merg la teatru de câte ori vreau eu pe săptămână, să mă văd, fără să mă uit la ceas, cu prietenii, să mă plimb de drag și să redescopăr nu doar anotimpurile, ci și locuri dragi sau neștiute încă, să călătoresc, cunosc toate cluburile, merg la concerte, la petreceri, la muzee, la evenimente de tot felul. Am timp și mai ales am timp să nu fac nimic!”, a declarat Carmen Movileanu pentru

Se bucură de timpul cu familia

Acum, Carmen Movileanu este activă în viața de familia. Fiica sa, Maria, și nepotul, îi aduc toată fericirea și liniștea de care avea nevoie. Pentru ei, o să pregătească bucate alese pentru

„Eu am o echipă puternică și serioasă lângă mine: Maria, fiica mea este omul cel mai puternic și cel mai inteligent pe care îl cunosc. Ea este măsura adevărului, a cunoașterii și a dorinței de bine. Cu ea pot călători pe toate tărâmurile, mai ales pe cele neștiute de mine, și nu sunt puține.

Ea aparține lumii noi, eu doar trec prin lumea ei. Mă simt tânără lângă nepotul meu, Bogdan, și aștept afirmarea lui ca pe un trofeu. Da, am o familie frumoasă, un frate minunat, de care sunt foarte apropiată, nepoți de care mă bucur cât pot. Și familia se extinde cu prieteni dragi, a mai spus Carmen Movileanu.