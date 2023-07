Ce s-a ales de Diana Dumitrescu. Vedeta, luptă imposibilă cu kilogramele: ”Nu am ce să fac”

Diana Dumitrescu duce de ani buni o luptă cu kilogramele în plus. A ţinut diete peste diete, a mers la sală, ba chiar a încercat şi o formă de terapie, psiho-dieta. Toate astea, în speranţa că va învinge în bătălia cu duşmanul ei, cântarul şi se va putea privi din nou în oglindă fără regrete.

Diana Dumitrescu, sătulă de criticile din online. Ce mesaj le transmite vedeta haterilor şi cum a pierdut dintr-un foc 3000 de followerşi

Încercările ei de a-şi , au fost fie în zadar, fie de scurtă durată. Ba chiar s-a ales şi cu probleme grave de sănătate în urma numeroaselor restricţii alimentare. Până în ziua în care a spus STOP. Ziua în care, deşi cântarul i-a dat lovitura de graţie, a înţeles că trebuie să-şi iubească corpul aşa cum e şi să fie blândă cu ea însăşi.

Acum, spune ea, este o femeie asumată şi fericită că se poate arăta lumii aşa cum este de fapt. Dincolo de perfecţiunea existentă pe reţelele de socializare şi dincolo de presiunea celor care, timp de 20 de ani au Motiv pentru care, se confruntă adesea cu critici în online. Şi deşi la început se lăsa afectată de părerile haterilor de pe instagram, acum a realizat cine sunt, de fapt, cei care îi lasă comentarii răutăcioase.

Diana Dumitrescu, despre lupta cu kilogramele: „Am cunoscut ce înseamnă să fii gras şi să nu te mai simţi bine în pielea ta”

Actriţa dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK care a fost momentul în care a simţit că pierde bătălia cu kilogramele în plus, dar şi cu ce probleme grave de sănătate s-a ales în urma dietelor.

„Acum mulţi ani, prin 2010, mi-am făcut o intervenţie de desfundare a trompelor pentru că nu puteam rămâne însărcinată şi începusem să investighez încă de pe atunci. Iar această intervenţie mi-a dat puţin organismul şi hormonii peste cap. Atunci m-am îngrăşat prima dată. Ţin minte că m-au prins paparazzi la mare şi toată lumea se întreba ce-i cu Diana, dar eu eram abia operată şi eram super umflată, aveam o burtă de ziceai că sunt gravidă. Toate astea, din cauza acelei intervenţii. Doctorul mi-a spus că o să se schimbe anumite lucruri în organismul meu.

Diana Dumitrescu a ţinut diete peste diete care i-au dat peste cap organismul: „Probleme cu stomacul, cu intestinele, cu colonul ”

Atunci am cunoscut prima dată ce înseamnă să fii mai gras şi să nu te mai simţi bine în pielea ta. După care am slăbit, mi-am revenit. Însă după ce l-am născut pe Carol, la un an, am pierdut toate kilogramele luate în sarcină, ba chiar şi câteva în plus. Ajunsesem la 58 de kilograme şi eram foarte fericită cu corpul meu. Iar în trei săptămâni am ajuns brusc la 63 de kilograme, după care la 65, după care la 67. Mi-am dat seama că iarăşi mi se dereglase tiroida, am început tratamente. Am început să ţin tot felul de diete, ba cu Carmen Fit, ba cu nu ştiu cine, ba am mers la sală. Mi-am dezvoltat din această cauză şi probleme cu stomacul, cu intestinele, cu colonul.

Au urmat alte regimuri, aveam voie să mănânc aia, nu aveam voie să mănânc aia, a fost foarte complicat. Şi atunci am zis ‚’gata, stop, frână, nu mai pot şi nu mai vreau să mai ştiu’. Şi aşa am renunţat. Anul trecut am lucrat cu Anca Alungulesei care face psiho-dietă şi am funcţionat foarte bine cu ea şi m-am menţinut. Numai că, pentru că nu am dus programul până la capăt şi pentru că nu am căutat susţinerea ei de câte ori ar fi trebuit să o fac, evident că am revenit la vechile obiceiuri de mâncat aiurea şi dezorganizat, prost şi greşit. Iarăşi am început să oscilez cu greutatea, am început din nou să îmi fac analize şi să mă caut. Tiroida e bine, sănătatea e bine, sunt ok cu toate, dar cred că am avut un blocaj”, a povestit Diana Dumitrescu.

„Mi-am asumat că asta sunt şi nu m-am mai ascuns. Nu mi-am mai impus că trebuie să fiu perfectă”

Iar ziua în care a recunoscut că a pierdut bătălia cu duşmanul ei, cântarul, a fost şi ziua în care a renunţat să mai pună presiune pe ea şi să-şi mai dorească să fie perfectă doar pentru a fi în trend pe reţelele de socializare. E hotărâtă însă, să nu se dea bătută şi să se apuce din nou de treabă. Dar de această dată cu răbdare şi blândeţe.

„Imediat după ce am făcut postarea pe blogul meu despre lupta cu kilogramele, am şi început să pierd din ele. Asta pentru că m-am acceptat, m-am expus lumii aşa cum sunt, m-am deschis total. Acum am 67 de kilograme, am sunat-o din nou pe Anca Alungulesei şi i-am spus că vreau să mă reapuc de program. De data asta o să mă ţin de treabă ca să îmi schimb obiceiurile alimentare greşite. Vreau să înţeleg cum funcţionează capul meu ca să îmi pot controla organismul şi poftele. Urmează să încep programul cam într-o săptămână. Simt că m-am deblocat cumva, iar mintea mea îmi spune că sunt pregătită să faci paşii ăştia.

Dar asta s-a întâmplat în momentul în care mi-am asumat că asta sunt şi nu m-am mai ascuns. Nu mi-am mai impus că trebuie să fiu perfectă, pentru că tot instagramul e perfect. Şi toate fetele astea rup sala în două şi arată superb, cu pătrăţele pe abdomen şi pielea nu ştiu cum. În momentul acela când am zis eu asta sunt, eu am 70 de kilograme, dacă plec la mare şi mă surprind paparazzi, eu ştiu cum arăt, mă văd în oglindă. Nu mă deranjează că asta sunt. De fapt, mă deranjează, dar nu am ce să fac. Fac cât pot în sensul ăsta”.

„20 de ani am fost în centrul atenţiei, am fost slabă şi drăguţă, m-am pozat şi în chiloţi”

“De fapt şi de drept, încerc să fiu blândă cu mine. Pentru că acest corp, pe mine m-a ţinut 40 de ani bine şi frumos. 20 de ani am fost în centrul atenţiei, am fost slabă şi drăguţă, m-am pozat şi în chiloţi, am fost bine. Iar acum, corpul mi-a spus ’Diana, e rândul meu să mă simt bine, lasă-mă în pace’ (n.red. râde). Şi-atunci o iau uşor. Dacă mă va ajuta Dumnezeu să dau jos 5-10 kilograme e foarte bine, dacă nu, asta e. Încerc să mă menţin pe linia de plutire şi să nu depăşesc aceste prag de 70 de kilograme cu care m-a lovit duşmanul meu, cântarul”, a dezvăluit actriţa.

Diana Dumitrescu, mesaj pentru haterii din online: „Ăştia care dau cu hate să se ducă la ei acasă”

Şi cum trendul pe instagram e să fii cât mai aproape de perfecţiune, fără celulită, fără riduri, Diana Dumitrescu are parte constant de răutăţi gratuite. Asta pentru că a decis să se arate lumii fix aşa cum e, fără a face vreun abuz de photoshop sau filtre.

„La început am fost foarte afectată, după care m-am întrebat câţi din oamenii ăştia mă cunosc cu adevărat. Comentează la o poză, la un video, îşi dau cu părerea, sunt ei mai deştepţi ca mine, dar până la urmă, îmi dau ei de mâncare? La mine e foarte simplu, block, delete, block, delete (n.red. râde).

Eu nu pun pe primul loc să am like-uri, followerşi. Eu postez pentru că îmi place, aşa e moda şi-aşa mai departe. Dar mie mi-au scăzut followerşii şi nu mă deranjează. Pentru că au plecat fix acei oameni cu care eu nu am nimic în comun.

Mi-au plecat vreo 3000 de followerşi, dar nu m-a afectat, din contră. Comunitatea mea a rămas aia care trebuie, de mămici, de femei de vârsta mea cu care uneori stau noaptea şi vorbesc prin mesaje pe instagram. Nu ne cunoaştem, dar avem subiecte comune de discuţie. Pentru mine asta e important. Asta înseamnă comunitatea, să poţi să ajuţi pe cineva cu ceea ce faci tu, ce ceea ce spui tu, cu ceea ce postezi tu. Ăştia care dau cu hate să se ducă la ei acasă să dea cu hate cui îl acceptă. Eu le dau block”, a mărturisit Diana Dumitrescu.