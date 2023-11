Ce s-a ales de jurnalista Dana Deac. S-a retras din televiziune și a învins cancerul de cinci ori

Dana Deac a fost una dintre cele mai apreciate jurnaliste din România, dar s-a retras din lumina reflectarelor în urmă cu mai mulți ani. A învins cancerul de cinci ori, iar acum este foarte activă în mediul online.

Cum arată acum Dana Deac

Dana Deac are acum 60 de ani și de ani buni , dar jurnalista a avut o carieră glorioasă. Până la aceastsă vârstă se poate lăuda cu apariții la cele mai importante posturi de televiziune.

ADVERTISEMENT

Telespectatorii au văzut-o la TVR 1, Antena 1 și Antena 3, dar a avut și posturi la Fundația Orange România, Forbes, Fundația United Way Romania. Totodată, în 2010, Avantaje i-a acordat premiul „Femeia anului 2009 pentru Responsabilitate și Implicare Socială”.

Dana Deac a fost apreciată chiar și de Casa Regală a României, care i-a acordat cele mai mari distincții, „Nihil Sine Deo” și „Crucea Casei Regale a României”. Fosta jurnalistă de nu mai puțin de cinci ori și chiar dacă acum nu mai apare pe sticlă, este foarte activă în mediul online, unde se postează alături de prieteni și militează pentru cauze importante.

ADVERTISEMENT

Fosta jurnalistă a trecut prin mai multe intervenții

Din punct de vedere medica, Dana Deac a trecut prin foarte multe greutăți. Fosta jurnalistă a avut nevoie de intervenții chirurgicale atât în România, cât și în Turcia. „Pur şi simplu, am avut nişte neşanse şi nimeni nu m-a prevenit că, de la iradierea pentru sân pot face cancer tiroidian.

Dacă mi-ar fi spus cineva de la început, aş fi făcut doar chimioterapie. Şi a trebuit să plec iar din România, pentru că în vară se închide secţia de la Spitalul Parhon şi nu se mai operează. La Istanbul, am stat izolată într-un buncăr, dar am avut condiţii excelente. Am avut la dispoziţie un laptop conectat la internet, mi-am pus muzică simfonică şi m-am odihnit.

ADVERTISEMENT

Da, de multe ori, n-ai de unde să ştii cum se termină. Şi aici este de discutat, pentru că nu te lupţi cu cancerul, că nu ai cum, doar negociezi în permanenţă cu el: „Cum ar fi ca tu să mă laşi în pace, să pot să trăiesc echilibrat?“. E ceea ce m-a învăţat psihologul Corina Georgescu, la care am apelat târziu, după al patrulea cancer”, a spus Dana Deac.

Acum, jurnalista le recomandă oamenilor care se luptă cu cancerul să ceară ajutor și de la terapeut. „Acum îi încurajez pe toţi cei care trec prin asta, inclusiv aparţinătorii, să apeleze la ajutorul unui psiholog. Ni se tot spune să gândim pozitiv, dar noi nu ştim s-o facem, pentru că suntem făcuţi să ne luptăm să supravieţuim.

ADVERTISEMENT

Gândirea pozitivă o înveţi la psiholog. E un travaliu teribil să gândeşti pozitiv, trebuie să elimini o grămadă de frici, trebuie să te iubeşti, să te ierţi. Ştii cât de greu e să te ierţi? Eu nici acum nu m-am iertat cu desăvârşiri”, a declarat Dana Deac pentru