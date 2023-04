Ce s-a ales de Leonard Miron. Îndrăgitul prezentator TV care a bucurat milioane de români are acum o meserie fascinantă

Ce s-a ales de Leonard Miron, îndrăgitul prezentator de televiziune care a bucurat milioane de români. Acum are o cu totul altă meserie.

Ce s-a ales de Leonard Miron. Cu ce se ocupă acum

și s-a mutat în Marea Britanie. Fostul prezentator lucrează pe un vas de croazieră de lux de câțiva ani. A lăsat, așadar, în spate cariera tv și audiențele, dar nu regretă deloc.

În perioada pandemiei, cum nu s-au mai putut face călătorii acesta a devenit ofițer de management la compania pentru taxe din Marea Britanie.

Noua meserie a lui Leonard Miron îi este foarte dragă și vorbește despre ea cu sufletul împlinit. Fostul prezentator poate să călătorească foarte mult și nu se plânge de peisajele superbe pe care le vede zilnic.

„Astăzi am ancorat în Malaga, orașul de pe superba Costa del Sol, în sudul Spaniei. Compania este orientată în direcția creării unei vacanțe perfecte pentru întreaga familie.

De foarte multe ori au oferte în care părinții pot veni cu copiii sub o anumită vârstă în vacanțe, pe gratis”, spunea acesta pentru admiratori la Antena Stars.

Leonard Miron, poveste de iubire de peste 20 de ani

Leonard Miron o duce foarte bine și pe plan amoros. Viața îndrăgitului prezentator este una deosebită. Acesta se înțelege foarte bine cum

Acesta a fost alături de prezentatorul TV și în cele mai grele momente din viața lui când a aflat că are cancer de pancreas. „Ne completăm foarte mult unul pe celălalt. El este cel care mă calmează”, spunea afostul realizator despre iubitul lui.

Leonard Miron mai vine în țară și de sărbători alături de iubitul lui. O situație interesantă a avut loc atunci când Miguel a cunoscut-o pe fosta parteneră de viață a acestuia. Fostul prezentator a petrecut Revelionul alături de fosta iubită din liceu și actualul partener de viață.

Deși poate părea o întâlnire ciudată, Leonard Miron a dezvăluit că a rămas în relație extrem de bune cu această prietenă din liceu. Preparatele au fost unele tradiționale și Leonardo Miron s-a bucurat de o seară frumoasă alături de cei dragi.

„Aseară am fost invitați la fosta mea iubită din liceu. Am rămas în foarte buni prieteni, iar aseară ne-au oferit o seară tradițional românească. Am început să mâncăm la ora 14:00 și ne-am oprit seara, la 23:00”, a spus Leonard Miron despre viața personală.