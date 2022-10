Leonard Miron și Miguel au împlinit 22 de ani de relație: ”Amândoi am avut un moment de tăcere”

Fostul prezentator de la TVR și partenerul de viață au împlinit 22 de ani de . Legătura dintre cei doi este una solidă și recent au luat o decizie radicală pentru a putea petrece mai mult timp unul cu celălalt.

Leonard Miron și Miguel, despre aniversarea legăturii amoroase de 22 de ani. Cum au sărbătorit momentul

Leonard Miron și Miguel nu au mai sărbătorit aniversarea relației pe un vas de croazieră, așa cum s-au obișnuit până acum. Artistul și partenerul de viață erau într-o vacanță la Madrid când au realizat că împlinesc 22 de ani de când se cunosc.

„Ne-am decis să schimbăm puțin felul în care eu și Miguel ne petrecem timpul liber. Eram în Madrid acum aproape o lună, luam masa într-un restaurant și discutam ce aveam noi de făcut săptămâna viitoare.

Am zis aoleu, când e aniversarea noastră și amândoi am avut așa un moment de tăcere și am realizat că amândoi am uitat că în acea seară era aniversarea a 22 de ani de când suntem împreună.

Într-un cuplu, când unul dintre parteneri uită, e o dramă, dar când amândoi uită, este sfârșitul lumii.

Ne-am dat noi seama că suntem prea prinși cu slujbele noastre, cu organizatul petrecerilor, cu tot felul de chestii sociale pentru prieteni încât nu mai avem timp să ne petrecem timp unul cu celălalt.

Ne-am propus ca până la sfârșitul anului să anulăm tot ceea ce ne propusesem să facem și de fiecare dată când suntem liberi să ne petrecem timpul doar noi doi”, a declarat Leonard Miron pentru .

Leonard Miron, despre planurile de final de an

Leonard Miron și Miguel Gonzales de la Fuente își doresc să petrească mai mult timp împreună, motiv pentru care au anulat Crăciunul pe care îl petreceau de obicei cu gașca de prieteni. În plus, de Anul Nou nu vor fi alături de persoanele dragi.

Fostul de la televiziunea publică crede că cel mai important lucru pe care vrea să-l facă acum este să stea cu omul pe care-l iubește de 22 de ani, mai ales că de ziua sa de naștere a ajuns la spital. Cei doi locuiesc în Marea Britanie, unde se bucură de discreție.