Ce s-a ales de românul care a câștigat 11 milioane de euro la Loto 6/49: “Prietenii mei sunt cei mai mari dușmani”

În vara anului 2009, Iulian Constandachi a dat lovitura după ce a jucat la Loto și . După ce s-a ales cu 11 milioane de euro în cont, românul și-a dat demisia din funcția de pompier și a intrat în lumea afacerilor.

După marele câștig, și-a ridicat o pensiune pe litoral, la 2 Mai. Una dintre surorile sale deținea acolo o căsuță pe care o închiria în timpul verii, care a mers bine. La un moment dat, românul a fost jefuit de un vecin, dar a mai ridicat o pensiune.

Au mai trecut câțiva ani, iar Iulian Constandachi a avut parte și de un eșec. Una dintre firmele pe care le deținea a fost radiată din cauza datoriilor care s-au acumulat și nu au fost acoperite.

A fost vorba despre o gaură de aproximativ 4.000 de euro. Astfel, românul a decis să închidă firma Osencuța 2000 SRL, care avea ca domeniu de activitate facilitățile de cazare pentru vacanțele scurte.

În primă fază, atunci când a intrat în afaceri, Iulian Constandachi a cumpărat o pensiune. A achiziționat un teren și a decis să mai facă o pensiune, apoi un camping cu cinci căsuțe duplex.

Din moment de i-a oferit o stabilitate financiară, românul a putut să-și cumpere ceea ce și-a dorit. Acesta a achiziționat o vilă pe care a decorat-o așa cum și-a dorit, dar și trei bolizi de lux.

“Nu am prieteni adevărați, ci doar amici”

Cu toate că a câștigat o sumă uriașă de bani la Loto, românul susține că este același om dintotdeauna. În schimb, este mai atent la oamenii din jurul său și nu are prieteni adevărați.

Fostul pompier nu are încredere în nimeni și nici nu dorește să-și expună viața personală în public. În prezent, Iulian Constandachi are alte lucruri de finalizat.

“Eu am dus-o bine şi înainte să câştig la Loto, banii nu m-au schimbat în nici un fel, poate doar de atunci am mai mare grijă la oamenii care stau pe lângă mine. Prietenii mei sunt cei mai mari duşmani, de fapt eu nu am prieteni adevăraţi, ci doar amici.

Nu am încredere în nimeni, doar în mine. Nici măcar în femei, nu am încercat să cuceresc pe nimeni cu banii mei şi nici nu am dat vreodată impresia că aş face asta.

Nu vreau să vorbesc despre viaţa personală, nu îmi place să îmi fac viaţa publică, ca toate acele persoane care apar pe la TV şi nu au ce face, însă eu am activităţi şi proiecte de dus la sfârşit”, a declarat Iulian Constandachi pentru .