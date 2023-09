Ce s-a ales de Șerban din Liceenii, actorul care a bucurat milioane de români. Ce face acum Tudor Petruț

Ce s-a ales de Șerban din Liceenii, care a fost interpretat de Tudor Petruț. Cu ce se ocupă acesta acum, după ce nu mai este în lumina reflectoarelor.

Ce mai face Șerban din Liceenii

Șerban din Liceenii a fost jucat de Tudor Petruț, un actor foarte iubit. De 30 de ani, el stă în America, acolo unde este și fiul său.

Tudor Petruț a renunțat la lumina reflectoarelor, dar a înființat o pagină de Facebook numită RoHo – Români la Hollywood și are un site propriu. El a jucat și în mai multe spoturi publicitare celebre în America.

Acesta s-a căsătorit în America și este cetățean american. Băieții lui locuiesc și ei în acolo. a divorțat de prima soție și s-a recăsătorit cu Dana, o americancă cu origini românești.

„Pe vremea studenției am cunoscut o americancă, studentă a Universității din București. Ne legau și niște relații de familie mai vechi. Apoi s-a născut primul nostru băiat.

După ce am absolvit am stabilit, cel puțin pentru început, că e mai bine să creștem copilul în SUA decât în România post-decembristă.

A urmat al doilea băiat și, fiind tată a doi copii născuți în America, a trebuit să mă stabilesc definitiv alături de ei”, a declarat Tudor pentru Fanatik.

Ce meserie are Tudor Petruț în America

predă matematică în Statele Unite, la un liceu din Santa Ana, după ce și-a luat licența pedagogică din State.

„De mulți ani predau matematică într-un program liceal. Am avut noroc că am absolvit un liceu de matematică-fizică, am avut o baza solidă și am putut trece toate examenele pedagogice necesare”, mai povestește actorul din „Liceenii”.

Niciunul dintre copiii săi nu a dorit să urmeze cariera artistică, ci sunt oameni de afaceri.

Șerban din Liceenii posta foarte fericit pe rețelele de socializare imagini de la nunta unuia dintre fiii săi, Alexandru Petruț. Acesta mai revine în țară doar pentru a-și vizita vechii prieteni și colegi de scenă.