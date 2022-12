Ce s-a ales de simpatica Matilda. Mara a renunțat la actorie în copilărie și a trecut printr-o dramă. Din ce face bani acum

Mara Wilson a reușit în anii ’90 ceea ce mulți tineri visează. Aceasta a devenit una dintre cele mai de succes vedete pentru copii de la Hollywood. Impactul ei a fost unul atât de mare, încât filmele în care a jucat sunt îndrăgite de publicul larg chiar și în prezent.

Drama trăită de Mara Wilson, actrița din filmul Matilda.

Mara Wilson s-a născut în Burbank, California, pe 24 iulie 1987. Aceasta era fiica cea mare a lui Suzie Wilson, care era voluntar la școala Burbank, dar și a lui Mike Wilson, care la acel moment era inginer de emisie.

Tatăl său a fost jumătate irlandez, iar mama sa evreică, motiv pentru care Matilda a fost crescută după religia mamei sale, însă după vârsta de 15 ani a hotărât să nu mai creadă în nimic, având în vedere experiența dureroasă prin care a fost nevoită să treacă.

Pe la începutul anului 1995, mama Marei Wilson , iar un an mai târziu s-a stins din viață, așa că filmul Matilda a fost dedicat în memoria ei.

Menționăm faptul că Suzie Wilson s-a stins din viață cu puțin timp înainte de lansarea filmului, iar acest lucru a avut un impact major asupra carierei fiicei sale.

Motivul pentru care Mara Wilson a renunțat la actorie

În copilărie, Mara Wilson, care în prezent are 35 de ani, a jucat în Matilda, fiind protagonista filmului din 1996 și în remake-ul Miracle on 34th Street și a avut, de asemenea, un rol secundar în Mrs. Doubtfire.

După ce a atins apogeul celebritații în copilărie însă, Wilson a decis să renunțe la actorie la vârsta de 13 ani. Câțiva ani mai târziu, aceasta ea a devenit un critic vocal al modului în care sunt tratați tinerii artiști în mass-media.

În ultimii ani, Wilson a început să joace din nou, dar nu s-a întors la genul de proiecte cu buget mare din care făcea parte cândva.

Ultimul rol al Marei Wilson ca tânără vedetă a venit în 2000, când a jucat în Thomas and the Magic Railroad, care a fost lansat când avea 13 ani. Dar, Wilson a spus că poate ar fi trebuit să se oprească din actorie chiar mai devreme.

“Uneori îmi doresc să mă fi oprit după Matilda, deoarece cred că acela a fost cu adevărat apogeul pentru mine”, a declarat ea pentru NPR în 2016.

“Nu era cu adevărat nicăieri unde aș fi putut merge de acolo. Așa că cred că deja începusem să îmbătrânesc din actorie. Oamenii nu știau ce să facă cu mine, iar eu știam asta, o simțeam și chiar mă durea“, a mai povestit aceasta.

Legătura dintre filmul Matilda și moartea lui Suzie Wilson

Menționăm faptul că întreaga copilărie a Marei Wilson nu a fost deloc una ușoară. Mai exact, pierderea mamei sale a avut un impact decisiv asupra carierei acesteia.

Suzie Wilson suferea de cancer la sân, iar boala răpus-o. De cealaltă parte, actoria a ajutat-o pe Mara Wilson să poată să meargă mai departe.

”După ce mama mea a murit, am simțit că trebuie să continui pentru că filmul a fost singura constantă din viața mea”, a mai povestit ea.

Din ce face bani acum, Matilda

Deși are anunțat la actorie încă de la vârstă de 13 ani, Mara Wilson nu a abandonat complet scena. Aceasta a continuat să joace în diferite piese de teatru și de asemenea, a urmat și cursurile Universității din New York, unde a montat un show intitulat ”Weren’t You That Girl?”.

În 2010, Mara Wilson a decis să facă un pas în față și să revină la actorie. Aceasta a acceptat și roluri pentru televiziune. Astfel, în 2016, actrița din filmul Matilda a apărut într-un episod din Broad City, iar mai apoi a dat voce unor personaje din BoJack Horseman și Big Hero 6: The Series.

Totodată, actrița mai povestea că este extrem de încântată de fiecare experiență în parte, care o ajută să se dezvolte și de asemenea, câștigă și sume frumușele.

În prezent, Mara Wilson este urmărită de peste 190.000 de persoane pe Instagram și pare că are o viață cât se poate de liniștită, fără a mai fi în lumina reflectoarelor cum se întâmpla în urmă cu mai bine de 20 de ani, însă se pare că este fericită așa.

Menționăm că filmul Matilda a făcut furori cu ani în urmă, , fiind apreciat de generații întregi.