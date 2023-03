Ce s-a întâmplat cu actorii din Toate pânzele sus! Câți dintre ei mai trăiesc la 46 de ani de la difuzarea primului episod

Ce s-a întâmplat cu actorii din Toate pânzele sus. Iată câți dintre aceștia mai trăiesc la 46 de ani de la momentul primului episod.

Câți dintre actorii din Toate pânzele sus mai trăiesc la 46 de ani de la difuzarea primului episod

Au trecut 46 de ani de la momentul în care a fost difuzat primul episod din . De altfel, a trecut atât de mult timp încât foarte mulți dintre actorii care au jucat în acesta au murit.

ADVERTISEMENT

a fost filmat între 1975 și 1977. Inclusiv regizorul Mircea Mureșan a murit în 2020. Celebrul serial a fost adaptat după romanul cu același nume de Radu Tudoran. Serialul a fost difuzat săptămânal fiind împărțit în câte 12 episoade din martie 1977.

Printre singurii actori care mai sunt în viață din Toate pânzele sus este Julieta Szonyi, care a interpretat-o pe Adnana, femeia dintr-o familie mixtă de navigatori din jurul Mării Mediterane, iar acum aceasta are 73 de ani.

ADVERTISEMENT

Celălalt actor care mai este în viață este Cristian Șofron, director al teatrului Stela Popescu, care l-a jucat pe adolescentul orfan numit Mihu. Acesta are acum 64 de ani.

Și Gheorghe Visu, care l-a interpretat pe Black Pedro în serialul Toate pânzele sus, mai este în viață. Conform acestuia, el a încasat 10000 de lei pentru prestația sa, o sumă imensă la acea vreme.

ADVERTISEMENT

„Am plecat la mare cu 10. 000 de lei, banii câștigați din Toate pânzele sus. Pusesem banii la CEC, dar i-am scos, i-am pus într-o geantă de umăr și i-am cheltuit pe toți într-o săptămână. Îmi plăcea să merg la restaurant, mi-am cumpărat o saltea gonflabilă pentru două persoane pe care, când am plecat, am lăsat-o la gazdă, pentru că mi-a fost lene s-o car la București.

Am făcut banii praf la mare pe nimicuri. La cazinou nu mă duceam… După ‘90 am intrat prima oară în cazinou. Am și jucat, dar nu mi-a plăcut, din fericire”, a declarat actorul, potrivit stirilekanald.ro.

ADVERTISEMENT

Mulți actori s-au stins din viață

În rest, toți ceilalți actori din Toate pânzele sus au murit, din păcate. Mai precis, este vorba despre Ion Besoiu (1931-2017), care l-a jucat pe Anton Lupan.

ADVERTISEMENT

Și Ilarion Ciobanu a murit (1931-2008). El este cel care l-a jucat pe Gherasim, cârmaciul din Pireu, iar Sebastian Papaiani, mort și el în 2016, l-a jucat pe Ieremia, fost pușcas în Războiul de Independență al României.

Jean Constantin, care l-a jucat pe Ismail, bucatar-marinar, originar din Istanbul, a murit în anul 2010. George Paul Avram (1940-2020) – Haralamb, varul lui Ieremia, a murit și el.

Ion Dichiseanu (1933-2021), care l-a jucat pe Pierre Vaillant, este ultimul dintre actorii din Toate pânzele sus care a decedat, moartea lui fiind de acum doi ani.