Ce s-a întâmplat, de fapt, în autocarul groazei în care au murit 3 români. “A fost carnagiu! Pe drum am auzit împușcături!” Mărturia exclusivă a unui pasager care a scăpat cu viață

Trei români și un cetățean turc au murit, iar alți cinci sunt internați în stare gravă, după accidentul de autocar produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în Bulgaria, în apropierea localității Veliko Tarnovo.

Mărturia unui pasager al autocarului

Unul dintre cei douăzeci și cinci de cetățeni români care se aflau în autocarul ce venea de la Istanbul spre București a povestit pentru FANATIK momentele de groază ce au urmat accidentului petrecut în Bulgaria. Acesta a precizat că șoferul turc al autocarului a condus extrem de agresiv, iar în momentul accidentului viteza mașinii era una foarte mare.

Acesta a precizat că dormea în momentul producerii accidentului și că se afla pe scaunele din spatele mașinii, însă din discuțiile cu ceilalți pasageri, impresia lor a fost că șoferul a pierdut controlul autocarului după ce a încercat să evite o groapă, lovind apoi mașina staționată pe marginea drumului.

„Am fost cu mai mulți prieteni în acel autocar. Veneam din Turcia. Am fost în vacanță.

Autocarul mergea cu o viteză foarte mare. Totul s-a întâmplat undeva pe ora două noaptea. Mașina aceea era oprită, cred că oamenii opriseră să-și facă nevoile undeva pe lângă mașină, când a venit autocarul au sărit în șanț, s-au aruncat imediat.

Autocarul prima oară a dat în acea mașină și abia apoi a dat cu noi în pomul acela, unde au rămas perdelele din autocar… ghida a sărit acolo. Era jos pe șosea lângă pom, pe când autocarul s-a oprit la 100 de metri mai încolo. Celălalt turc, de era prietenul șoferului, a rămas jos pe stradă… se zbătea îngrozitor. Se zbătea între viață și moarte. În final a murit. Era prieten cu șoferul autocarului, era prima oară când venea în România. De fapt el voia să plece cu o cursă de dinainte, și șoferul, prietenul lui, tot a insistat „hai cu mine, mergi cu mine”. Și uite a mers de l-a omorât.

Drumul avea o singură bandă pe sens. Din ce am discutat noi pasagerii, șoferul ar fi ferit o groapă și în momentul acela a pierdut controlul volanului și ar fi dat în mașină și de acolo în pom. Nu că ar fi adormit, nicidecum așa ceva. Șoferii se schimbaseră chiar la intrare în Bulgaria”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Acesta a povestit că impactul devastator a fost cu acel copac în care autocarul a intrat după ce a lovit mașina staționată pe marginea drumului, susținând că toți pasagerii care se aflau fie în față, fie pe scaunele din dreapta, până la a doua ușă a autocarului, fie au murit pe loc fie au ajuns la spital.

„Noi stăteam pe locurile din spatele autocarului. Așa am plecat din țară, și am zis să stăm la fel și când plecăm de la Istanbul. Când am plecat din țară am avut un șofer român, mergea ok, era corect în trafic, nu am avut probleme. Pe când tipul ăsta era sub orice critică, mergea agresiv. Le-am spus același lucru și polițiștilor bulgari. Le-am spus că mergea agresiv.

Noi dormeam acolo în spate și dintr-o dată s-a auzit o bubuitură, iar apoi la a doua bubuitură a fost foarte puternică, de au căzut toate fiarele peste noi. Scaune, geamuri, totul a aterizat peste noi. Din impactul cu mașina staționată a ajuns în acel copac care pur și simplu a smuls acoperișul autocarului. L-a retezat exact până la a doua ușă a autocarului, acolo unde e acel frigider. Noi eram după ușă. Însă toată partea dreaptă, până la a doua ușă, au fost fie omorâți fie au ajuns în spitale. Cei de pe partea stângă nu au avut nimic. Și cine a fost în față, a fost ghida, a fost o doamnă care a rămas acolo încarcerată și care a și murit apoi. Ghida a fost pur și simplu aruncată prin parbriz și a rămas acolo lângă pom”, ne-a mai povestit pasagerul autocarului.

Acesta a subliniat că autocarul a fost atât de grav avariat încât echipajele de salvare au stat patru ore pentru descarcerarea unei femei prinsă între fiarele contorsionate ale mașinii.

„După impact toată lumea a sărit să ajute, să acorde primul ajutor. Cei care erau încarcerați dar pe care mai puteai să-i scoți, care mai erau prin autocar i-am ajutat să iasă afară. Abia după a venit poliția, echipele de salvare. Au stat patru ore să scoată o fată dintre fiare. Toți cei care au ajuns în țară la spital sunt cei care s-au așezat pe partea dreaptă. Toți de acolo fie au fost omorâți fie au ajuns la spital”, a mai spus acesta.

„Șoferul era mai tânăr. Nu era drogat, nu era beat”

Acesta ne-a mai povestit un moment ciudat petrecut după intrarea în Bulgaria, susținând că șoferul autocarului conducea atât de agresiv încât nu a dorit nici să lase alte mașini să-l depășească. Într-un astfel de caz, un șofer al unui alt autoturism ar fi tras în aer mai multe focuri de armă pentru a putea depăși autocarul.

„Când am ieșit din vamă din Bulgaria șoferul era preocupat să-l depășească pe cel de la Bosphor, care mergea cum trebuie. Voia să fie el în față. A încercat unu cu o mașină mică să-i depășească și nici măcar nu l-au lăsat să se bage între ei, nici să-i depășească. Abia după ce a scos pistolul și a tras trei focuri în aer abia atunci l-au lăsat să-l depășească. Nu știu ce naționalitate o fi fost, dar am auzit împușcăturile.

Șoferul era mai tânăr. Nu era drogat, nu era beat. A stat vreo patru ore în vamă la bulgari, poate s-a grăbit să ajungă mai repede…Ce a fost acolo a fost carnagiu. Să vezi oamenii cu creierii scoși, cu creierii atârnându-le spre ureche.. A fost jalnic”, a mai declarat, pentru FANATIK, unul din pasagerii autocarului.

Luni, autoritățile bulgare au decis reținerea pentru 72 de ore a șoferului autocarului, fiind acuzat acuzat de neglijență la volan și de cauzarea morții a 4 pasageri. În presa bulgară au apărut înregistrări cu și făcea depășiri neregulamentare.

Sâmbătă dimineața ce venea de la Istanbul, și în care se aflau 25 de turiști români, ar fi derapat lovind apoi un autoturism cu numere de Olanda oprit pe marginea drumului. Mașina aceasta a fost aruncată 30 de metri în față, iar autocarul a lovit puternic un copac de pe marginea drumului, rulând apoi alți 200-250 de metri.