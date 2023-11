Ce s-a întâmplat în noaptea de după calificarea la Euro 2024: “România, te iubesc!”

România s-a calificat la Campionatul European din Germania după 2-1 cu Israel. Elveţia a remizat cu Kosovo şi este la două puncte de “tricolori” înaintea meciului direct. Golurile au fost marcate de George Pușcaș și Ianis Hagi. După calificarea la Euro 2024 au avut loc mai multe momente inedite acea noapte plină de emoții și bucurie.

Ce s-a întâmplat în noaptea de după calificarea la Euro 2024

Corespondentul FANATIK, Cristi Coste, aflat la Felcsut discutat despre . Jurnalistul a relatat atmosfera și a asemănat întreg momentul cu trăirile din 2019, de la Campionatul European de tineret U21 din Italia.

“Au fost români mulți la Felcsut. Suporteri și cu tot cu staff au fost 600-700 dintre cei 3000 care au fost pe stadion. Am trăit meciul între israelieni, deși erau doar două-trei rânduri de jurnaliști și români aflați acolo. Israelienii ne-au sufocat în minutul 2 și ne-am făcut mici și ne-am băgat sub scaune. Apoi, ușor-ușor, am început să punem noi stăpânire pe stadion și pe joc și să ducem calificarea acasă.

Ce am trăit la Felcsut aseară a fost la fel cu ceea ce am trăit și acum 4 ani în Italia. Paralela este aproape perfectă cu ce am trăit la turneul final de tineret. Nu este întâmplător acest lucru, pentru că. în sfârșit, am simțit încă o dată ce înseamnă un stadion care să vibreze, chiar dacă a fost o mână de oameni veniți din Iași, Gherla, Satu Mare, Baia Mare”, a relatat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Generația U21 din 2019, duce România din nou la un Campionat European

Cristi Coste a făcut o analiză și a sesizat că jumătate din lotul actual al României a evoluat pentru tricolor și la Campionatul European U21 din Italia, în 2019. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, jurnalistul a mai discutat și despre .

“Mă uitam în timpul meciului, mai ales după ce am reușit să întoarcem scorul, jumătate din lotul de aseară este cel de la Euro 2019 (n.r. turneul de la U21). Piticii aceia s-au făcut mari și ne duc și la un turneu final de Euro. Patru dintre ei au fost titulari. Ianis, Pușcaș, Drăguș și Răzvan Marin, îl pun și pe el, pentru că se transferase la Ajax și nu l-au lăsat ei să mai vină. Dar, era în acea generație din 2019, la care se adaugă și cei de pe bancă. Ionuț Radu, Alin Rus, Cicâldău, Olaru, Florinel Coman.

Pușcaș, jucătorul în care nimeni nu a crezut, în afară de Edi Iordănescu. Iar reacția lui Pușcaș, pe care a avut-o după ce a marcat când s-a dus și s-a îmbrățișat cu Edi Iordănescu spune foarte multe. Și după meci au avut ei o discuție așa, cap în cap. Edi Iordănescu nu vrut să dezvăluiască la conferința de presă despre ce este vorba. A spus că dacă o va face, o va face George Pușcaș pentru că a fost ceva intim”, a mai spus corespondentul FANATIK.

“Am văzut un grup unit, o familie”

Corespondentul FANATIK, Cristi Coste, aflat în Ungaria alături de echipa națională a discutat despre energia formației lui Edi Iordănescu. Jurnalistul a observat bucuria “tricolorilor”, dar și grupul unit ca o familie, construit de selecționerul României.

“Bucurie enormă pe gazon. Am văzut, în sfârșit, grupul acela despre care se vorbea și acea familie care s-a descătușat, jucători, antrenori, staff. Toți s-au dus spre suporteri și am retrăit momentele pe care le trăiam în Cesena. Atunci când toată tribuna a doua cânta alături de “tricolori”, așa s-a întâmplat și aseară”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Dialog uluitor Edi Iordănescu – Ianis Hagi, cu 90 de secunde înainte de gol

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Cristi Coste a relatat și momentul controversat al schimbării lui Ianis Hagi. Corespondentul redacției a dezvăluit că Edi Iordănescu și Ianis Hagi au avut un dialog chiar înainte de gol, în care selecționerul i-a spus să se pregătească să iasă de pe teren.

“Ianis Hagi a marcat cu câteva secunde înainte să fie înlocuit. I-a chemat Edi Iordănescu pe Hagi și Pușcaș la margine, când se accidentase căpitanul lor. Pe George l-a întrebat dacă mai poate și i-a făcut semn că e OK. Lui Ianis i-a zis să se pregătească de schimbare.

La un minut după acea fază, Ianis Hagi a dat gol și Edi Iordănescu a mers până la capăt cu decizia sa, pentru că imediat au urmat înlocuirile. A ieșit Ianis Hagi imediat după gol. Era puțin nemulțumit pentru faptul că este scos. Tocmai atunci când a reușit să marcheze, dar a înțeles rațiunea tactică a lui Iordănescu.

Până la urmă, toate mutările s-au dovedit a fi câștigătoare. Începând cu Pușcaș, continuând cu Drăguș în banda stângă, care, poate, a făcut cel mai bun meci la echipa națională. A fost responsabil cu barele Drăguș. După ce a marcat bara aceea, unde a marcat Pușcaș, a venit aceea unde nu a reușit Ianis Hagi să o fructifice”, a povestit Cristi Coste.

Momente echipei naționale după calificarea la Euro 2024