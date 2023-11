Momente emoționante cu Ianis Hagi și frații selecționerului Edi Iordănescu la hotelul naționalei. Video

România s-a calificat la Euro 2024 după 2-1 cu Israel. Elveţia a remizat cu Kosovo şi este la două puncte de “tricolori” înaintea meciului direct. La finalul duelului de la Felcsut, au existat multe , iar imaginile au fost surprinse în exclusivitate de FANATIK.

Momente emoționante cu Ianis Hagi și frații selecționerului Edi Iordănescu la hotelul naționalei

A fost un meci cu totul special pentru România care a reușit să se califice la Euro 2024 printr-o victorie meritată împotriva Israelului. , în minutul 63, o super execuție cu piciorul stâng.

După meciul de la Felcsut au existat multe momente emoționante în hotelul naționalei. Unele chiar și cu Ianis Hagi și frații selecționerului Edi Iordănescu. Andrei și Alexandru Iordănescu l-au felicitat pe jucătorul lui Deportivo Alaves și au făcut poze împreună, alături de drapelul României. Imaginile sunt surprinse în exclusivitate de FANATIK.

Ianis Hagi și frații lui Edi Iordănescu

România s-a calificat la Euro 2024!

“Am reușit să o facem în 9 meciuri, ceea ce este foarte bine. După cum am spus înainte de meci, la conferință, am menționat că România este pregătită. Am arătat că am fost pregătiți, ne-am adaptat și am câștigat.

Golul lor nu schimba multe, știam că trebuie să fim echilibrați, am folosit acest cuvânt. Suntem conștienți unde suntem, am gestionat bine momentele și am reușit să o facem din nou în seara asta. Știam că va veni și golul.

Sincer să fiu, Răzvan a avut mingea la 16 metri, l-am strigat să mi-o paseze, apoi mingea mi-a rămas mie. Știam că face pasul spre bara a doua, am întors-o și am tras. Simțeam calificarea, mai ales în a doua repriză. Am fost pregătiți și ne-am calificat”, a declarat Ianis Hagi.

Hagi a marcat golul victoriei

“În coincidențe nu cred, ci cred în destin. Îți faci destinul prin munca zilnică încă din copilărie. Misterul este muncitor, eu sunt muncitor, acest grup a muncit zi de zi. Avem mentalitatea de a ne lupta cu orice echipă, am făcut-o acum și cu echipa mare.

Naționala României a fost pregătită de la primul meci, s-a văzut asta, și ne-am calificat pe merit. Rămâne să jucăm pe Arena Națională cu stadionul plin și să încercăm să facem oamenii fericiți. Știm că am reușit să îi facem fericiți acum”, a completat Ianis Hagi.

“Tricolorii” joacă marţi, de la ora 21:45, cu Elveţia pentru primul loc în grupă. Ne ajunge şi o remiză pentru a încheia pe primul loc.

Clasamentul grupei:

România – 19 puncte Elveţia – 17 puncte Israel – 12 puncte Kosovo – 11 puncte