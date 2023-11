Ce să pui în grișul cu lapte ca să devină delicios. Ingredientul secret care schimbă tot gustul

Grișul cu lapte este unul dintre cele mai bune deserturi, pe care multe persoane obișnuiau să-l mănânce în copilărie. Dacă respecți lista de ingrediente, îl poți face și tu să aibă un gust aromat.

Ce ingredient secret trebuie să pui în grișul cu lapte ca să devină delicios

Unul dintre cele mai apreciate este grișul cu lapte. Se face ușor, are un gust delicios și îl poți face și tu acasă, dacă ții cont de modul de preparare și de trucurile folosite de gospodine.

Este un desert care poate fi mâncat simplu, cu dulceață, sos de caramel sau cu scorțișoară. Dacă vrei să-ți iasă , atunci trebuie să ții cont de lista de ingrediente. Pentru a-i oferi un gust și mai bun, trebuie să adaugi unt.

În plus, nu mulți știu despre beneficiile pe care grișul le are pentru organism. Este un ingredient recomandat mai ales pentru cei care vor să slăbească, pentru că are un conținut scăzut de grăsimi.

De altfel, grișul este făcut din grâu dur, motiv pentru care oferă sațietate. Conține, de asemenea, o cantitate mare de potasiu, astfel că îmbunătățește funcția renală. Este o sursă bună de vitaminele E și grupa B, care sunt esențiale pentru sistemul imunitar.

Grâul conține minerale, cum ar fi fosfor, magneziu și zinc, benefice pentru menținerea sănătății oaselor și a sistemului nervos. Este un ingredient cu multe beneficii, indiferent de forma sub care este consumat.

Ingrediente și mod de preparate pentru grișul cu lapte

4 ceşti de lapte

4 linguri de zahăr

1/4 baton de vanilie

o ceaşcă de griș

o bucățică de unt proaspăt

un praf de sare

3 Iinguri de zahăr pentru glazură

Se pun la fiert laptele, zahărul și batonul de vanilie se pun la fiert. Atunci când amestecul dă în clocot, se adaugă, în ploaie, grișul, și se amestecă permanent cu ajutorul unui tel astfel încât să nu se formeze cocoloașe.

După ce compoziția începe să dea în fiert, se adaugă untul, cât o nucă, și un praf de sare. Se lasă apoi la foc mic și se amestecă mereu, timp de 15 minute, până când grișul a absorbit tot laptele.

Se scoate apoi batonul de vanilie. După aceea, se udă bine un castron, se toarnă grișul și se lasă la răcorit. Se răstoarnă pe o farfurie. Într-o tigaie se pun, separat, trei linguri de zahăr.

După ce acesta se topește, se toarnă peste budinca de griș, notează . Grișul cu lapte se servește cald și se poate pune scorțișoară deasupra. Poftă bună!