Ce salarii plătește Gigi Becali lunar la FCSB: „Am tăiat mult la academie!”

Patronul vicecampioanei României a mai spus la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI ce salariu primește Vlad Chiricheș, dar și că îl dă pe Joyskim Dawa la Olympiakos, dacă grecii vor plăti 3.000.000 de euro.

Ce salarii plătește Gigi Becali lunar la FCSB

la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre salariile pe care le plătește lunar la FCSB, spunând că dă aproximativ 600.000 de euro pe lună, explicând și cum a reușit să facă economie.

„Ca să închei povestea cu Dawa, dacă Olympiakos dă 3 milioane de euro pe el, îl dați, subiect închis!”, a spus moderatorul emisiunii Horia Ivanovici.

„Dacă Olympiakos dă 3 milioane de euro pentru Dawa. Banii la mine, nu știi?”, a fost replica lui Gigi Becali. De asemenea și Malcom Edjouma ar putea să plece de la FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Legat de contracte, sunt curios, cât cheltuiți acum pe lună, domnule Becali?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe patronul FCSB-ului, iar răspunsul acestuia l-a uimit.

„Dăm vreo 500.000-600.000 de euro, cu tot cu academia dăm 600.000 de euro pe lună, dar nici n-am mai vrut să aflu, să mă uit pe acte”, a fost răspunsul lui Gigi Becali.

Ce salariu câștigă Vlad Chiricheș

„Cum? Doar atât de puțin? Adică la jucătorii ăștia pe care i-ați adus dați doar atât? Nu e puțin, dar mă așteptam la mai mult”, a spus Horia Ivanovici, .

„Am dat șase jucători și am luat patru. Dacă mă duc să dau lunar 1 milion de euro, o să pic în cap. Chiricheș are 40.000 de euro pe lună. Am tăiat mult la academie, acolo am umblat, păi spuneți-mi un jucător pe care l-a dat”.

„Bun, Pantea, dar decât să fac cheltuieli lunare multe, mai bine dau 1 milion jumate pe unul tânăr când îl văd și gata. Sunt cheltuieli mari lunare. Alții stau să critice ce fac eu”, a mai spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

