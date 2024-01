Ce salariu are un casier de la Auchan în 2024. Primește și tichete de masă. Retailerul multinațional francez are foarte multe supermarketuri deschise în țara noastră, prețurile produselor fiind unele accesibile.

Cât câștigă un casier de la Auchan în 2024. Angajatorul oferă persoanelor interesate inclusiv bonuri de masă și alte beneficii

Cât câștigă un de la Auchan în 2024. Angajatorul oferă persoanelor interesate inclusiv bonuri de masă și alte beneficii substanțiale. Totul depinde și de vechimea pe care o are fiecare angajat în parte în companie.

ADVERTISEMENT

Potrivit site-ului , un casier principal trezor primește în fiecare lună suma de 1.800 lei. La aceste venituri se mai adaugă tichete de masă în valoare de 400 lei. De asemenea, un casier încasator are pe fluturașul de salariu 1.750 lei.

În plus, un lucrător comercial senior care lucrează la raionul de pește și preparate din carne proaspătă primește în fiecare lună un salariu care se ridică la suma de 2.550 lei. Un controlor gestiune de la Auchan are un venit de 4.500 lei, plus bonuri de masă în valoare de 400 lei.

ADVERTISEMENT

Având în vedere banii pe care îi primesc oamenii în aceste momente este greu de crezut că decizia supermarketului de a elimina casele de marcat a fost luată pentru a reduce costurile legat de salariile angajaților.

În momentul de față, Auchan are unele dintre cele mai mici din domeniu. Comparativ, angajații care lucrează la Lidl încasează în fiecare lună 2.800 de lei, plus tichete de masă și alte beneficii importante.

ADVERTISEMENT

Auchan renunță la casieri. Decizia a împărțit lumea în două

Auchan anunța în urmă cu un an că a decis să renunțe definitiv la casieri în favoarea caselor de self check-out. Clienții nu au fost mulțumiți de această transformare radicală, majoritatea fiind de părere că vor pierde mult mai mult timp.

Pe de altă parte, au fost și persoane care au acceptat că trebuie să își scaneze singuri produsele din coș. Decizia a împărțit lumea în două la momentul respectiv, reprezentanții magazinului fiind de părere că această modalitate este intuitivă și ușor de utilizat.

ADVERTISEMENT

De asemenea, mai spuneau că în felul acesta se va evita formarea de cozi și timpul de așteptare la case se va reduce. Unii oameni s-ar putea să-i contrazică, mai ales atunci când aparatele scanează același produs de 2 ori și tot este nevoie de ajutor din partea angajaților.