Ce şanse are Cristiano Ronaldo să bată recordul mondial la selecţii în naţională! E la cinci meciuri de locul 2

Cristiano Ronaldo a jucat 45 de minute în amicalul Portugalia – Qatar 3-0, astfel că a bifat selecţia cu numărul 181 pentru naţionala lusitană. Cu această ocazie, fotbalistul de 36 de ani a bătut recordul deţinut de Sergio Ramos, fotbalistul european care avea cele mai multe meciuri internaţionale.

Ce şanse are Cristiano Ronaldo să bată recordul mondial la selecţii în naţională. Are nevoie de 39 de meciuri internaţionale

În prezent, Soh Chin Ann (Malaysia) este liderul selecţiilor în meciurile internaţionale, cu 219 meciuri jucate pentru naţionala asiatică între 1969 şi 1984. Numărul este impresionant, dar nu a fost luat în calcul de FIFA, care i-a scos 24 de partide în care a evoluat pentru selecţionata olimpică. Cu toate acestea, RSSSF, for internaţional de statistică, a adunat şi acele meciuri.

ar mai avea nevoie de 39 de meciuri la naţionala Portugaliei pentru a doborî şi acest record. La prima vedere, performanţa ar părea greu de atins pentru starul lui Manchester United, mai ales că acesta va împlini 37 de ani în februarie 2022.

Până la finalul anului, Cristiano Ronaldo mai poate bifa 3 meciuri în preliminariile CM 2022, astfel că ar micşora distanţa la 36 de partide faţă de Soh Chin Ann. În plus, eventuala calificare la turneul final i-ar garanta cel puţin 3 meciuri în faza grupelor.

Ţinând cont că va împlini 37 de ani în februarie 2022, Cristiano Ronaldo are şanse destul de mari să doboare recordul lui Soh Chin Ann. Pentru asta, portughezul are trebui să bifeze cel puţin 12 meciuri la naţională în fiecare an, pentru următorii trei ani. Astfel, CR7 ar bate recordul în 2024, la 39 de ani.

Mai are nevoie de cinci meciuri ca să ajungă pe locul 2

Bader Al-Mutawa (Kuwait) este al doilea fotbalist din lume la numărul de selecţii, cu 186 de meciuri internaţionale. Atacantul de 36 de ani este încă în activitate, astfel că-şi mai poate adăuga prezenţe în palmares.

Ahmed Hassan (Egipt) ocupă locul 3, cu 184 de selecţii, în timp Ahmed Mubarak (Oman) se află pe poziţia a 4-a, cu 182 de meciuri. Ambii s-au retras, astfel că Ronaldo îi poate depăşi în următoarea perioadă.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo după ce a bătut recordul lui Sergio Ramos

Ajuns la 181 de meciuri, ceea ce l-a făcut cel mai selecţionat fotbalist european, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe contul personal de Instagram, la scurt timp după finalul meciului Portugalia – Qatar 3-0. Vedeta lui Manchester United a deschis scorul în minutul 37, după o pasă primită de la Diogo Dalot, iar la pauză a fost schimbat.

“Aceeași mândrie ca întotdeauna când îmi reprezint țara și celebrez culorile noastre. Încă un test, încă o repetiție, am lucrat împreună în ambiția, visul și în cursul pe care l-am stabilit: să fim prezenți în istoria lumii la Qatar în 2022”, a scris Cristiano Ronaldo.

Abia a bătut recordul de prezenţe în Liga Campionilor

Recent, . Portughezul a ajuns la 178 meciuri în cea mai importantă competiţie continentală şi a bătut recordul deţinut de Iker Casillas.

Manchester United mai are cel puţin 4 meciuri în actualul sezon al Ligii Campionilor, astfel că Ronaldo îşi va îmbunătăţi recordul în toamnă. În plus, fotbalistul de 36 de ani este golgeterul alltime al competiţiei, cu 136 de goluri marcate.