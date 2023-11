Ce șanse are Dan Nistor să fie convocat la națională? „Jos pălăria!”

Dan Nistor ar putea să aibă șanse să fie convocat la națională de Edi Iordănescu. Mijlocașul de la U Cluj este într-o formă excelentă și este golgheter în SuperLiga. Despre o posibilă selecție s-a discutat și în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde Robert Niță l-a lăudat pe jucătorul lui Neluțu Sabău.

Ce șanse are Dan Nistor să fie convocat la națională?

Chiar dacă are evoluții foarte bune la U Cluj, , așa cum a anunțat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA. Cu toate acestea, Robert Niță a ținut să îl laude pe fotbalistul antrenat de Neluțu Sabău.

“Jos pălăria pentru Nistor. Mă uitam și aseară. Mai zice el de aia cu dinozaurii. Dar fotbalistic, jos pălăria. O ia în viteză după sprint, intră în posesie, marchează.

Că tot ziceam noi de ei că nu au rezultate. Dar aveau și alt antrenor când am făcut remarca cu dinozaurii. (n.r. Cât contează Neluțu Sabău?) Enorm. Sabău readus pe bancă (n.r. reprezintă o mutare importantă pentru U Cluj)”, a spus Robert Niță.

Robert Niță, despre Neluțu Sabău: “Este un lord al fotbalului românesc”

La FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță s-a arătat foarte încântat de . Fostul atacant a avut numai cuvinte pozitive la adresa tehnicianului clujean. Niță consideră că Sabău este un mare câștig pentru fotbalul românesc și că ar trebui să i se acorde mai multă atenție în urma muncii sale de la U Cluj.

“Mă bucur că am avut dreptate și că am salutat la revenirea lui Neluțu Sabău pe banca tehnică. Atunci când toți priveau acest lucru cu mare semn de întrebare, pentru că nu mai antrenase de 12 ani. Cultura fotbalistică, educația și mediul în care ai trăit, indiferent dacă profesezi sau nu, nu ți le poate lua nimeni.

S-a ocupat de centrul de copii și juniori. A fost o mare dezamăgire că pierde finala Cupei pentru Neluțu. Când au fost întrebați, atunci când nu erau rezultate cu Petrea, jucătorii au spus la unison Neluțu Sabău.

Din punctul meu de vedere este un mare câștig pentru fotbalul românesc revenirea lui Neluțu Sabău. Ar trebui să vorbim mai mult despre acest lord al fotbalului românesc, nu despre cei care au fost înainte și nu mai lorzi nu erau.

Neluțu Sabău a făcut treabă peste tot unde a fost ca antrenor și ca fotbalist. Este un om serios, un om care se documentează, un om care trăiește fotbal. Este un mare semn de întrebare pentru cei care profesează an de an că vine un om care se documentează, are o mentalitate sănătoasă și care se comportă ca și cum ar fi antrenat an de an în ultimii 15-20 de ani. Cu rezultate foarte bune la o echipă cu un vestiar foarte greu. Cu jucători care au personalitate și un vestiar care numără peste 30 de fotbaliști”, a declarat Robert Niță.

