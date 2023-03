Ce se află, de fapt, sub stația de metrou de la Gara de Nord. Sute de mii de oameni trec zilnic pe acolo fără să știe adevărul

Ce se află, de fapt, sub stația de de la Gara de Nord, una dintre cele mai intens populate. Sute de mii de oameni trec zilnic pe acolo fără să știe adevărul. Care este povestea pe care o știe foarte puțină lume din România.

Ce se ascunde sub stația de metrou de la Gara de Nord. Misterele construcției prin care trec în fiecare zi mii de persoane

Stația de metrou de la a fost dată în folosință în august 1989. Magistrala 3 făcea legătura între Dristor 2 și gară prin intermediul a 6 stații: Piața Victoriei 1, Ștefan cel mare, Obor, Piața Iancului, Piața Muncii și Dristor 2.

La momentul respectiv se închidea inelul de metrou care încorporează centrul Capitalei, inginerul Octavian Udriște dezvăluind abia acum ce mistere se ascund sub rețeaua care a fost dorința președintelui comunist Nicolae Ceaușescu.

Primul țăruș al șantierului a fost bătut pe 20 septembrie 1975, bărbatul povestind că sub stația de la Gara de Nord se mai află o altă stație. În prezent, aceasta este umplută cu pământ, motiv pentru care unele vagoane scârțâie când trec prin zonă.

Totodată, inginerul a mai precizat că la Gara de Nord nu s-a putut construi sub clădirile de locuri din cauza terenului nisipos și al pânzei freatice. Stația trebuia să fie ultima din plan, însă Nicolae Ceaușescu nu a fost de acord.

Secretele de sub stația Gara de Nord

„Nicolae Ceaușescu s-a mai amestecat undeva. Inițial, Magistrala I Republica – Crângași – Gara de Nord trebuia să se oprească la Gară. De acolo pleca alta Grivița, Titulescu și să se ducă spre Pantelimon.

Ceaușescu a zis clar «doar o singură stație, cum două, trenul să meargă în continuare! O singură stație, că eu am fost și cu mașina, și pe jos, și am luat-o pe Polizu, și se poate». Metroul s-a făcut pe sub strada Polizu.

Acolo este o curbă de 90 metri care scârțâie, pentru că este prea strâmtă și nici nu au vrut să pună ungătoare. Dar uite așa s-a realizat metroulși ne mândrim cu el”, a spus Octavian Udriște, conform .

De asemenea, viteza vagoanelor care trec prin respectiva curbă este de 30 km/h. Pe de altă parte, inginerul care a rămas până la finalizarea metroului bucureștean mai spune că stația de metrou Piața Romană este o rușine națională din cauza peronului îngust.