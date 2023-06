Ce se întâmplă acum cu bărbatul care a băgat-o în spital pe Dana Roba. Fetițele nu știu unde sunt părinții lor

În urmă cu o lună, Dana Roba a fost măcelărită fără milă chiar de propriul soț. Daniel Balaciu a atacat-o cu un ciocan în timp ce dormea, iar medicii nu i-au dat nicio șansă la viață. A reușit să-și revină, iar bărbatul se află în arest preventiv.

Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu după ce a măcelărit-o pe Dana Roba

În urmă cu o lună, cazul Danei Roba șoca pe toată lumea. Femeia a fost măcelărită de propriul soț, cu ciocanul, în timp ce dormea, chiar cu două zile înainte să semneze actele de divorț. În urma loviturilor

A fost operată timp de 9 ore pe creier, însă medicii nu i-au dat nicio șansă la viață. Acum, Dana Roba și-a revenit, deși mai are nevoie de multă recuperare, și

Make-up artistul a declarat că după ce se va simți mai bine, vrea să se întâlnească cu călăul său. Deși aproape a ucis-o, Dana Roba susține că nu are niciun sentiment față de el și că va lăsa legea să-și facă treaba.

Soarta lui Daniel Balaciu se află, deci, în mâinile instanței. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile imediat după ce a bătut-o crunt pe soția lui, iar acum polițiștii anchetează cu atenți cazul, pentru a lua o decizie în cazul său.

Hotărârea finală în ceea ce privește pedeapsa pe care o va primi va fi anunțată curând, scrie Până atunci, de fetițele celor doi are grijă familia fostei iubite ale lui Nicolae Guță, iar ele nu știu prin ce a trecut Dana Roba.

Și-a premeditat bărbatul gestul?

Dana Roba este convinsă că agresorul său și-a premeditat gestul, deoarece ciocanul cu care a atacat-o nu era înainte în casă. În plus, a mărturisit că nu știe ce l-a determinat să facă un asemenea gest, pentru că niciodată nu i-a fost infidelă în cei 7 ani de relație.

„Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată.

Nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață.

Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum”, a spus Dana Roba la