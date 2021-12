Clipe de panică pentru Oana Roman. Mama sa a ajuns la spital în urmă cu câteva zile.

Medicii au crezut că are insuficiență cardiacă, dar după ce au făcut mai multe analize au descoperit ceva care îi îngrijorează.

Este posibil ca Mioara Roman să nu își petreacă sărbătorile de iarnă alături de familie.

Ce se întâmplă acum cu Mioara Roman: “Doctorii i-au găsit ceva suspect”

Oana Roman a declarat că atât ea, cât și mama ei trec printr-un adevărat coșmar. Inițial, fosta soție a lui Petre Roman a avut picioarele umflate. Medicii au decis să-i facă o serie de analize, iar în urma unui tomograf au descoperit ceva suspect. Deocamdată nu au un diagnostic clar, dar doresc să mai facă și alte investigații.

Astfel, Mioara Roman s-ar putea să-și petreacă sărbătorile de iarnă departe de familie.

“Mama e în spital! M-am speriat, i s-au umflat picioarele. Doctorii au suspectat-o de insuficiență cardiacă. Anul acesta facem sărbătorile fără mama. Am internat-o la un spital privat.

Nu i-au pus încă diagnosticul. Miercuri (15 decembrie) o să se hotărască ce fac cu ea. I-au găsit ceva suspect la tomograf”, a declarat Oana Roman

În ultima perioadă, Mioara Roman s-a confruntat cu multiple probleme de sănătate. În plus, suferă și de Parkinson.

Mioara Roman locuiește într-un centru pentru vârstnici

Oana Roman și-a dorit ca mama sa să aibă parte de tot ce este mai bun, așa că a decis Acolo are parte de asistență medicală de specialitate pentru a se recupera. În luna ianuarie a acestui an, Mioara Roman a fost operată după o complicație la colecist.

A urmat o altă intervenție la doar două luni. Atunci, medicii i-au scos un lipom infectat. Din cauza afecțiunilor de care suferă, fosta soție a lui Petre Roman nu își poate mișca o mână și are nevoie în permanență de ajutor.

“Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit!”, spunea Oana Roman