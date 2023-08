Ce se întâmplă cu Andrea Compagno la FCSB? „Telefonul s-a dat înainte de roșu”

FCSB a încheiat cu scor alb meciul tur cu Nordsjaelland, din Conference League. , dar au încheiat meciul fără şut pe poartă şi totul se va decide la retur.

Ce se întâmplă cu Andrea Compagno la FCSB? “Telefonul a fost dat înainte să fie acordat cartonaşul roşu”

Cea mai ciudată schimbare a partidei a fost cea a lui cu Vali Gheorghe, exact în momentul în care Nordsjaelland a rămas în inferioritate. Vivi Răchită a comentat această înlocuire la FANATIK SUPERLIGA:

“Telefonul a fost dat înainte să fie acordat cartonaşul roşu. Aici se vede că nu au antrenor. Tot ce se întâmplă la nivel de conducere la FCSB se transpune în exprimarea jucătorilor.

Pe teren, Compagno nu mai are încredere în el. De ce? Pentru că în vară a fost pus pe listă de transferuri. «Poți să pleci. Am vorbit cu impresarul. 1.600.000 de euro, cu 100.000 de euro peste ce am dat pe tine».

“Un antrenor cu personalitate și un antrenor cu putere de decizie spunea stop”

Apoi l-a ținut rezervă, că la meciul cu CFR a ajuns să joace Tavi Popescu, care n-a jucat niciodată vârf de atac. Voi ştiţi că nu prea îl simpatizez pe Compagno, pentru că nu-mi place ca jucător, dar era necesar.

La cum joacă FCSB-ul acuma, mai ales aseară, când joci 11 contra 10, tu scoți vârful de atac, care era singurul care putea să creeze pericol la o fază fixă, ținea doi fundați centrali acolo.

Dar telefonul a fost dat înainte de de cartonaşul roşu. Un antrenor cu personalitate și un antrenor cu putere de decizie spunea stop. Mai bagi un mijlocaş de atac, dar scoţi un mijlocaş defensiv”, a spus Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici: “L-am văzut pe Compagno. Omul este la capătul răbdării”

Schimbare s-a dovedit a fi falimentară, iar FCSB nici nu a tras pe spaţiul porţii adverse. Horia Ivanovici, realizatorul FANATIK SUPERLIGA, susţine că atacantul a ajuns la capătul răbdării după reacţia de furie:

“L-am văzut pe Compagno. Omul este la capătul răbdării. A râs, nu ironic, puţin spus ironic. După aia, s-a apucat să ia la şuturi banca adversă. Ceea ce la Compagno nu se întâmplă”, a spus Horia Ivanovici.

