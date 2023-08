Ce se întâmplă cu clauza de 5 milioane a lui Coman. Anunțul lui Victor Becali

Florinel Coman are o clauză de cumpărare de 5 milioane de euro. Șeptarul de la FCSB este jucătorul care are cele mai mari șanse să prindă un transfer în acest sezon. Chiar dacă are o formă bună, fotbalistul lui Becali nu reușește să facă diferența la meciurile importante, motiv pentru care echipele din Europa nu se înghesuie să achite clauza lui Coman.

Victor Becali, despre clauza lui Florinel Coman

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Victor Becali a vorbit despre clauza lui Coman. Impresarul susține că orice echipă poate veni și să achite clauza de cumpărare a fotbalistului. Dacă cineva va plăti 5 milioane pe Florinel, .

“Dacă se pune vorba de vreo ofertă, nu este nicio problemă. Am o relație foarte bună cu Florinel. Am văzut multă lume că se miră de foarte multe ori că nu există o echipă care să dea 5 milioane. Sunt bani mulți 5 milioane. Nu sunt mulți pentru cei din Anglia sau din Arabia Saudită. Dar pentru jucătorii noștri, în acest moment sunt bani mulți.”, a spus impresarul în exclusivitate.

Motivul pentru care nu se cumpără fotbaliștii români

Victor Becali a amintit de faptul că sunt mulți oameni care se gândesc la faptul că echipele din Europa nu cumpără fotbaliști români. Impresarul a explicat că motivul pentru care acest lucru nu se întâmplă este din cauza performanțelor pe care echipele din România le fac în partidele europene. Becali a menționat chiar și de evoluțiile echipei naționale.

“Se mira și Șumudică de ce nu se dau banii ăștia. Pentru că se mai uită și la meciul cu Elveția oamenii ăștia, cu Kosovo și cu Nordsjaelland. Să știți că oricum se uită mai mult la alea, că acolo se face diferența.

Acum Florinel nu a jucat tocmai rău în meciurile acelea, dar nu a făcut diferența. Iar atunci când echipele cumpără un jucător străin, vor ca acel jucător să facă diferența. Și așa e la toate echipele.”, a explicat Victor Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

3 milioane de euro pentru Șut la Genk

Horia Ivanovici a vrut să știe de la . Impresarul susține că nu știe despre această mutare, însă crede că suma de transfer ar fi mai mică decât cea pe care o cere Gigi. Totodată, Victor Becali a vorbit și despre jucătorii de la FCSB pe care îi impresariază.

“Nu stiu de oferta aceea de 3 milioane de la Genk. Nu am nicio legătură. Eu știam că e de 1.5 milioane de euro și el ar fi cerut trei. Noi de la FCSB lucrăm cu Tavi, Olaru, Târnovanu, mai sunt și alții nu îi știu pe toți.

În momentul acesta de la FCSB nu cred că pleacă nimeni. Poate Coman pe 5 milioane, pleacă fără probleme. Dacă există o echipă care dă banii, pleacă pentru că are o clauză. Dar ei în momentul acesta se concentrează pe campionat. Au lotul concentrat pentru campionat.”, a spus Victor Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Becali: “Nordsjaelland este Real Madrid”

În finalul discuției, Victor Becali a discutat și despre Nordsjaelland, fosta adversară a celor de la FCSB, din Conference League: “Este echipă bună. Am mai văzut că mai sunt unii care zic că nu e. Este, pentru că au vândut pe 20 de milioane de euro. Pentru noi, ei sunt Real Madrid, nu că i-am făcut noi. Au echipă tânără care pasează foarte bine. Mai ziceau alții că nu sunt tehnici, păi dacă nu erau tehnici, nu pasau așa.”

