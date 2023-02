Ce se întâmplă cu femeia cu ochi de husky: ”E groaznic! Trec prin ceva de coșmar!”

Ce se întâmplă cu femeia cu . Vedeta a declarat că este o perioadă groaznică pentru ea și că trece prin ceva de coșmar. Mărturia făcută de una dintre cele mai cunoscute prietene ale manelistului Dani Mocanu.

Ce a pățit tânăra cu ochi de husky. Blondina a dezvăluit care sunt stările cu care se confruntă de mai bine de o săptămână

Tânăra cu ochi de husky, pe numele său Lenna Horvath, a dezvăluit că are o stare de sănătate precară după ce a ajuns la mâinile medicilor esteticieni. Blondina și-a făcut o operație de rinoplastie și ulterior a răcit foarte rău.

Artista a fost nevoită să recurgă la antibiotice. Din păcate, de 8 zile zace la pat și a ajuns să consume numai ceai și supă strecurată, nimic altceva. Fosta iubită a lui Dani Mocanu a mai precizat că are dureri foarte mari.

„Sunt așa răcită, nu știu, e tip de gripă. Eu de opt zile nu mă pot ridica din pat. Amețesc, am vărsături, tuse, am operația la nas și mai am firele, motiv pentru care nu pot să-mi suflu nasul cum trebuie. E groznic!

Trec prin ceva de coșmar! Nu am ieșit din casă sincer, a venit iubitul prietenei mele care este medic. Mi-a făcut un consult acasă. Din cauza operației la nas nu pot să respir de la aerul rece de afară.

Mă dor sinusurile de la aerul rece și am preferat să vină să mă vadă afară. Am luat mai multe antibiotice. În afară de ceai și supa strecurată nu pot să consum că dau tot afară. Am stări de greață foarte mari”, a spus Lenna Horvath într-o emisiune, notează .

Lenna Horvath, probleme din cauza ochilor săi

Lenna Horvath a avut de-a lungul anilor numeroase probleme din cauza ochilor săi. Mai exact, femeia cu ochi de husky a trebuit să-și schimbe pașaportul după ce a fost la un pas să nu fie lăsată să se îmbarce într-un avion.

Culoarea irisului este una schimbătoare, motiv pentru care cea din actul de identitate a ajuns să nu corespundă cu cea din realitate. a recunoscut că a avut o intervenție la nivelul ochilor din cauza unui început de cataractă.

În urmă cu ceva vreme artista a mărturisit că a recurs la operație pentru că exista un risc foarte mare să orbească. În prezent, cântăreața nu vede mai deloc pe timpul zilei, în timp ce noaptea are o vedere extraordinară.

Din păcate, boala de care suferă blondina este una complicată. Se pare că paralizia de țesut și de musculatură atrage foarte multe afecțiuni. În plus, Lenna Horvath a mai subliniat că irisul său nu se deschide, ci se închide.