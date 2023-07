Ce se întâmplă cu Julia Chelaru de la Exotic! Vedeta are un iubit secret

Julia Chelaru recunoaște că anumite energii au lucrat ca ea și iubitul ei să se găsească și să rămână împreună. Dacă timp de 17 ani relația cu fostul soț, Bogdan Jianu, a fost foarte mediatizată, frumoasa cântăreață vrea de data asta, să țină pentru ea relația actuală.

Julia Chelaru recunoaște că nu se grăbește să se mărite din nou

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Julia Chelaru ne povestește cum a ajuns să facă parte din trupa Exotic, prima trupa de fete din România. Își amintește cum publicul lor era predominant format din copii și cât de imature au fost atunci, neștiind să se bucure, pe deplin, de succesul pe care îl aveau.

Julia ne spune care sunt calitățile iubitului ei, că nu are de gând să se recasătorească deocamdată și cum a reușit să slăbească 6 kilograme. Declară că mama ei este o mamă ‘cool’ și că abia la facultate a avut primul ei iubit. Julia Chelaru mărturisește că, moldoveancă fiind, îi place să să gătească și că nu există mâncare să nu-i placă, dacă este bine făcută.

Julia Chelaru: “Nu poți să trăiești toată viața într-o dietă“

Julia Chelaru s-a apucat, temeinic, de un program de slăbire. Având în vedere că viața unui artist numai liniștită nu este, Julia mărturisește că a reușit să dea jos 6 kilograme și, cu ajutorul unui antrenament de tonifiere, mai intenționează să slăbească 4 kilograme.

“La început este mai greu, pentru că sunt câteva kilograme în plus. care se numește NUPO, este un program cu niște plicuri de mâncare normală pe care ți le gătești tu dar caloriile sunt foarte bine definite, clare. Nu ai cum să greșești. Se poate slăbi 6 kilograme în două săptămâni, după care o ții tot așa.

Încerc să am grijă cât mai mult pentru că programul nostru este haotic și nu putem ține o dietă strictă. Avem nunți, botezuri, ajungem la 5 dimineața acasă, mai mâncăm ceva și la ora aia. Merg și la un program de SPA, sport în jacuzzi, tonifiere, și cred că e foarte bun, mai am de dat 4 kilograme jos și sunt fericită”, declară Julia Chelaru, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Parcă cineva a forțat lucrurile ca noi să ne vedem”

În ceea ce privește marele eveniment din viața ei, Julia Chelaru recunoaște că nu s-a gândit serios dacă ar mai vrea să facă pasul încă o dată. Julia ne spune cum și-a cunoscut actualul iubit și recunoaște ca nimic nu a fost întâmplător.

“Nu am de unde să știu când va avea loc marele eveniment, că nu pot să-l cer eu pe domnu’ (râde). Nu m-am gândit dacă mai vreau să fac pasul ăsta o dată sau nu, depinde de surpriza momentului, de ce-mi spun sentimentele în momentul acela. Sunt mai multe aspecte.

Eu am trecut printr-o nuntă, știu ce înseamnă, știu ce înseamnă să fii căsătorit. Nu e ca și cum n-aș ști și aș vrea să încerc. Trăim alte timpuri, nu se mai pune foarte mult accent pe chestia asta.

Niște forțe energetice au făcut în așa fel încât ca noi doi să ne întâlnim. Parcă cineva a forțat lucrurile că noi să ne vedem. Parcă cineva a lucrat că noi doi să ne întâlnim și asta înseamnă că, undeva, ne-am atras energetic”, mai spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Julia Chelaru.

Julia Chelaru: “Nu ne leaga pe noi un act”

Cunoscuta cântăreață mărturisește că, de-ar fi să se mai mărite o dată, ar face-o și pentru a schimba ceva ca eveniment. Julia ne spune cum ar trebui să arate nunta visurilor ei și aflăm ce înseamnă acum, pentru ea, o dragoste adevărată.

“Acum, într-o relație, contează să fie totul bine, să te înțelegi perfect. Sincer, . A doua oară, dacă ar fi, aș face-o numai în ideea de a schimba ceva. Adică să fie o nuntă diferită de ce a fost, cum îmi doresc eu, pe malul marii, cum visez eu. Acum însă îmi doresc doar să fiu fericită și liniștită cu persoana de lângă mine.

M-am maturizat și m-am dat seama că este vorba de constanța pe care o aduce un bărbat în viața ta. Ideea că ai o bază, o stabilitate, este esențială. Eu sunt o persoană foarte independentă acum, dacă persoana din viața mea vine cu un plus valoare este foarte bine.

Eu nu am nevoie să mă ajute nimeni cu nimic, e vorba poate doar de starea de bine pe care ți-o aduce persoana respectivă. O relație frumoasă cu vacanțe, fără certuri și fără scandaluri, să simți că omul te iubește, că te adoră la propriu și că te place așa cum ești” declară Julia Chelaru.

Julia Chelaru, despre perioada Exotic: “Eram imature, nu știam cum să ne bucurăm”

După o lungă carieră, Julia Chelaru recunoaște că nu a pierdut nimic în viață. Își asumă până și experiențele negative declarând că noi atragem persoanele nepotrivite în viața noastră. Își aduce aminte cu plăcere de experiența Exotic, prima trupă de fete din România, înființată de Costi Ioniță.

“A fost prima trupă de fete din România, la Constanța, făcută de Costi Ioniță. Fiind o premieră a fost ceva interesant și pentru țara asta iar eu mă bucur din suflet că am avut această șansă. Mă bucur că universul a ‘tras sforile’ că eu să ajung din Piatra Neamț și Iași în Constanța și să facem trupa asta.

Să faci ceea ce-ți place și să câștigi bani din asta este minunat. Îi mulțumesc lui Costi Ioniță și oamenilor care pus bazele acestei trupe. ‘Exotic’ a fost un succes din cauza faptului că era ceva nou. Mergeam prin țară, ne știa toată lumea dar eram imature, nu știam cum să ne bucurăm, eram ‘duse de val’. Acum, din punct de vedere artistic, sunt mult mai fericită și mai mulțumită de ceea ce fac. Dar atunci eram copile, ne-am bucurat de moment, a fost cu bune și cu rele.

Noi, pe atunci, ne adresam foarte mult copiilor chiar dacă versurile nu erau așa de cuminți. Pe noi ne plăceau copiii, veneau la Zilele Orașului, abia mai reușeam să scăpăm de dat autografe. Aveam și petreceri private pentru adulți dar mai mulți erau copiii la spectacole. Publicul de astăzi, la mine, este cu totul diferit. Eu mă axez pe partea de petrecere, nuntă și botez, eu sunt cântăreață de cover-uri. Îmi place să cânt de la pieslee mele până la muzică de afară, lăutărească, populară” declară Julia Chelaru.

“Mama era cu nervii la pământ”

Julia Chelaru mărturisește că are o relație specială cu mama ei, fost cadru didactic. Cunoscuta cântăreață spune că are o mamă ‘cool’ și că este o plăcere să meargă în vacanțe alături de cea care i-a dat viață. Julia ne spune când a făcut-o cea mai fericită pe mama ei dar și când a supărat-o cel mai tare.

“Mama este fostă învățătoare și a ieșit de ceva timp la pensie. Se ocupă de grădina ei, pictează foarte frumos și este o persoană foarte cool la vârsta ei. De aia îmi și place să fac vacanțe cu ea, sunt foarte faine, râdem mult, suntem pe aceeași lungime de undă. Pregătim și alte vacanțe împreună. Cred că o bucur prin ceea ce fac, prin ceea ce sunt. Iar de supărat nu cred că am supărat-o decât atunci când eram copil.

Pe atunci erau niște vremuri în care răbdarea nu era chiar atât de ridicată pentru că de multe lucruri. De mine și de fratele meu, de tata, de copiii ei de la școală, era cu nervii la pământ. Ne mai certa pe mine și pe fratele meu, era normal. A fost mai dură cu noi, dar lucrurile astea se uită”, declară Julia Jianu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Abia în facultate am avut un iubit adevărat”

Julia Chelaru își amintește când s-a îndrăgostit prima oară dar și când a avut primul iubit. De asemenea recunoaște că primii bani i-a făcut ajutându-l pe tatăl ei în gospodărie, iar cei mai mulți au început să vină odată cu trupa Exotic.

“Am avut niște iubiri platonice, pe la 15, 16 ani. Eu sunt Rac, foarte sensibilă și visătoare, s-a adeverit zodia asta și în perioada adolescenței. Aveam un grup de fete, petreceam zile de naștere ba la una ba la alta, dar niciuna dintre ele nu era așa ‘nebună’ că mine. Mă îndrăgosteam de la Michael Jackson până la băiatul pe care-l vedeam pe stradă.

Era vorba de o singură privire și mă și îndrăgosteam. Nu am fost prietenă cu cineva în perioada aia, abia în facultate am avut un iubit adevărat, până atunci au fost platonice. Stăteam și visam la cai verzi pe pereți.

Primii bani i-am câștigat când eram copii, făcând diferite lucruri. Tata mă plătea când îl ajutam la muncă, trăiam la curte și aveam ambiția să îl ajut. În facultate am lucrat la un ziar, apoi am fost profesor educator la o casă de copii din Iași, am câștigat bani și la festivaluri. Odată cu trupa Exotic am început să fac bani, era altă mâncare de pește, de abia atunci pot să spun că am pus ban pe ban”, mărturisește cunoscuta cântăreață.

“Nu poți să trăiești toată viața într-o dietă“

Julia Chelaru se declară o gurmandă și ne spune că-i place foarte mult să gătească. Este de părere că viața nu trebuie să fie doar o prelungită cură de slăbire, trebuie să-ți mai placă și gustul mâncării. Apoi aflăm pentru ce colecție era cunoscută în zona ei și cum nu ar mai pune niciodată mâna acum pe ce-a colecționat.

“Sunt moldoveancă și îmi place să gătesc, am și câștigat vreo două concursuri pe la tv. Mie îmi place să mănânc orice, nu sunt sclifosită, de la cartofi prăjiți până la fructe de mare. Am avut o singură dată impresia că nu îmi place ciorba de burtă, dar nu mâncasem unde trebuie. Dacă sunt la cură de slăbire încerc să am frigiderul mai goluț pentru că am tendința să ‘intru’ în el. Îmi place să și gătesc să și mănânc, cum să nu-ți placă gustul mâncării? Nu poți să trăiești toată viața într-o dietă”, spune Julia Chelaru, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Nu am catalogat oamenii după aspectul fizic”

Vorbind despre frumusețe, Julia Chelaru consideră că acum a ajuns la maturitate și își dă seama că frumusețea interioară este foarte importantă. Când s-a lansat cu Exotic aspectul fizic, însă, conta foarte mult. Frumoasa cântăreață nu are regrete, dar știe ce sfat i-ar da Juliei mici, dacă s-ar întâlni cu ea.

“Nu știu dacă frumusețea mea a reprezentat un atu în carieră, nu am considerat niciodată că trebuie să catalogăm oamenii după aspectul fizic. Consider că în perioada ‘Exotic’ a contat însă, din punct de vedere estetic. Costi Ioniță a făcut un casting. Mihai Trăistariu i-a spus de mine, eram prieteni din Iași. Dar când am ajuns acolo am participat și eu la casting, iar aspectul fizic contează în situațiile astea. Frumusețea, mai nou, cum gândesc eu acum la maturitate, are legătură cu frumusețea care vine din interior. În momentul în care încrederea în tine să mărește, tu te iubești mai mult și te vezi frumoasă, și cel din față ta te vede la fel.

Am avut și eu, când eram mai mică, tristețile mele. Poate nu a fost totul lapte și miere din punctul de vedere al relaționării cu oamenii din jurul meu. Părinții nu era așa de atenți la ce simt copiii, poate mai avem și noi mici probleme legate de treaba asta chiar și atunci când devenim maturi. Poate n-am fost destul validați, lumea avea treabă, am trecut și noi prin trăiri mai intense. Sfatul meu pentru Julia cea mică ar fi să nu mai fie așa de prăpăstioasă, slabă de înger, să nu mai pună totul la suflet”, mai spune Julia Chelaru.