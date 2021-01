Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a explicat ce se poate întâmpla cu redeschiderea școlilor. Medicul a explicat că „nu toate școlile și nu oriunde” trebuie redeschise.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexandru Rafila este de părere că apariția unor focare nu pune în pericol decizia de a redeschide instituțiile de învățământ. Totuși, el preciează că sunt necesare anumite norme de sigurață pentru desfășurarea activității.

Alexandru Rafila subliniază că susține în continuare această idee, dar recunoaște că poate fi influențată de evoluția pandemiei. Cu privire la aceasta, medicul a remarcat o discrepanță între numărul scăzut de noi infectări și cel, constant ridicat, al pacienților din secțiile ATI.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu redeschiderea școlilor. Alexandru Rafila: ”nu toate și nu oriunde”

Alexadru Rafila spune că apariția unui numărt redus de focare nu ar trebui să afecteze decizia de redeschidere a școlilor: „de câteva focare cu siguranţă nu au de ce să fie şcolile sau alte activităţi puse în pericol, dar o extindere a focarelor, foarte multe focare şi o creştere a numărului de cazuri la nivel naţional, sau la nivel regional, sau la nivel local – pentru că discutăm de trei paliere – da”.

„Dar pentru că vor fi câteva focare atunci discutăm doar de un pretext, nu discutăm de situaţia care să pună în vreun fel în pericol deschiderea şcolilor”, a adăugat el, potrivit News.ro. Medicul subliniază că modul și locurile în care instituțiile de învățământ vor fi deschise trebuie analizat cu atenție: „dar nu toate şcolile şi nu oriunde”.

ADVERTISEMENT

„Mai este şi cealaltă parte despre care nu ar trebui să mai discutăm: după un an de zile de pandemie e vorba de organizarea şcolii din punct de vedere al asigurării condiţiilor igienico-sanitare şi al protejării elevilor. Mie îmi pare bine că domnul ministru Cîmpeanu a adus în discuţie decizia legată de reducerea numărului de elevi din clasă – sigur, la liceu, dar şi la celelalte clase – reducerea numărului de elevi în clase este esenţială pentru siguranţa desfăşurării cursurilor”, a explicat depudatul PSD.

„Or, chestiunea asta ar trebui să fie aplicată, evident, adaptat: clasele cu mai puţini elevi nu ar trebui să aibă probleme, pentru cele cu mai mulţi elevi ar trebui găsită o soluţie încât ei să nu fie prea numeroşi într-o sală de clasă care ştiţi bine că nu este foarte primitoare pentru multă lume”, a adăugat acesta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Reprezentantul României la OMS a vorbit și despre situația epidemiologică din țara noastră. El a remarcat discrepanța dintre numărul scăzut al noilor cazuri de infectare și cel ridicat al pacienților din secțiile ATI: „în România lumea are foarte multe opinii, foarte multe păreri, dar ele trebuie bazate pe dovezi. Or, în cazul nostru dovezile sunt reprezentate de numărul de cazuri noi, de răspândirea lor şi de evoluţii previzibile. Or, eu am văzut că în ultimele două zile am avut 1.500 de cazuri, 1.800 de cazuri, deci numere extrem de mici care pe mine m-au pus pe gânduri, mai ales că aceste cifre, acest număr de cazuri, nu se corelează cu o scădere semnificativă a cazurilor de la terapie intensivă”.

„Adică noi am avut în jur de 1.100-1.200 de cazuri la terapie intensivă când aveam 10.000 de cazuri pe zi, acum avem o medie de două mii şi ceva – trei mii de cazuri pe zi cel mult, deci de trei-patru ori mai puţin, şi avem o mie – o mie o sută de cazuri la terapie intensivă. E ceva care nu se leagă şi ceea ce nu se leagă în mod evident este incapacitatea de a testa sau de a stabili o strategie de testare care să ne dea o imagine apropiată de realitate”, a completat acesta.

ADVERTISEMENT