Ce se întâmplă cu Rona Hartner. Dezvăluiri dureroase: ”Numai Dumnezeu putea să facă asta”

Rona Hartner traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Artista a fost diagnosticată cu cancer, din nou, iar situația este extrem de gravă. Face chimioterapie, este tratată de medici, însă cum se simte aceasta?

În ce stare se află Rona Hartner

Rona Hartner se află în Franța și este aproape de toți cei dragi. Face chimioterapie, iar vestea bună este că nu se simte deloc rău. O suportă cu ușurință și nu o poate compara cu cea de acum ceva timp, pentru cancerul de colon.

Artista povestește că nu are efecte adverse și că nu se plânge deloc. „Nu mă simt rău de la chimioterapie, numai Dumnezeu putea să facă asta. O suport cu mare ușurință. Nu e ca prima chimioterapie pe care am avut-o pentru cancerul de colon pe care am suportat-o foarte greu, nu m-am plâns niciodată, dar a fost foarte grea. Aceasta este ușoară, lejeră, fără efecte negative”, a povestit Rona Hartner, într-un interviu acordat pentru .

Tușea foarte rău, iar în Franța i se dădea doar Paracetamol. I s-a recomandat ulterior o radiografie în România, iar mai apoi a primit și diagnosticul.

Vedeta recunoaște că în Franța nimeni nu a trimis-o la radiografie. De asemenea, ea este conștientă că ar fi putut afla diagnosticul mai devreme dacă medicii o îndrumau în direcția corectă.

Stresul i-ar fi cauza boala

În ceea ce privește cauza bolii, Rona Hartner dă vina pe stres. Nu a mai fumat de 32 de ani, drept urmare, aceasta nu ar putea fi o cauză. Ea susține că a traversat perioade stresante și nici nu se mai odihnea cum trebuie.

De asemenea, se baza pe somnifere, iar corpul ei a fost dat total peste cap. Tocmai din acest motiv, artista le recomandă tuturor să fie atenți la starea lor de sănătate și să se odihnească atât cât trebuie.

„Acest cancer l-am făcut pe fond de stres. La începutul anului, Dumnezeu îmi spunea: „Stai liniștită, nu te agita, nu te stresa”, ceea ce eu nu am făcut. M-am agitat peste măsură pentru situații din familie dificile, de dormit nu am dormit aproape deloc.

Luam câte 2-3 somnifere care mi-au dat peste cap corpul pentru că am vrut să fac eu totul. Deci sfatul meu este să încercați să va odihniți altfel poți claca cu totul”, a mai dezvăluit Rona Hartner, pentru sursa citată.

Din ce bani trăiește Rona Hartner

Cum se descurcă vedeta Ea le-a dezvăluit celor de la ciao.ro că nu are niciun venit momentan. Concertele i-au fost anulate, astfel că se descurcă așa cum poate.

Totodată, ea are în plan să contacteze o editură pentru a scrie o carte despre viața ei. Este convinsă că mulți ar vrea să audă ceea ce are de zis. De asemena, Rona Hartner a mai adăugat că în următoarele 4-5 luni de zile nu va putea urca pe scenă.

„Practic la ora actuală nu am surse de venituri, pentru că s-au anulat concerte, dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele, să scriu poveștile mele pe care mulți vor să le asculte, pentru că următoarele 4-5 luni nu pot urca pe scenă”, a completat ea.