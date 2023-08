Verdictul medicilor pentru Rona Hartner, după ce cancerul i-a recidivat: “Nu mai am voie”

Rona Hartner trece prin momente cumplite. După ce, în trecut, a învins cancerul la colon şi la ficat, artista a primit recent un diagnostic sfâşietor, cancer pulmonar.

Verdictul medicilor pentru Rona Hartner, după ce cancerul i-a recidivat. Ce nu mai are voie artista

Iar cu cât necruţătoarea boală este deja în stadiul patru, cu metastaze la creier. Vedeta a luat hotărârea de a se trata la Paris, acolo unde a primit deja o serie de interdecţii din partea medicilor.

ADVERTISEMENT

Cântăreaţa este nevoită să pună pe pauză cariera sa muzicală pentru a urma tratamentele medicale. Doctorii i-au interzis Ronei Hartner să mai cânte, motiv pentru care ratează evenimente la care îşi anunţase deja prezenţa.

Rona Hartner are interzis să mai urce pe scenă din partea medicilor

Aşa cum s-a întâmplat şi weekendul trecut când artista nu a putut participa la Delta Waves Fest, un eveniment fastuos organizat la Tulcea, cu prilejul inaugurării falezei Ivan Patzaichin. “Nu mai am voie să urc pe scenă. Îmi pare rău… Mi-aș fi dorit să fiu prezentă”, a declarat Rona Hartner pentru

ADVERTISEMENT

Rona Hartner trebuia să urce pe scenă alături de alţi artişti precum Ovidiu Lipan Ţăndărică sau Stela Enache. Acest lucru nu a mai fost posibil însă din cauza interdicţiilor primate din partea medicilor.

Rona Hartner are nevoie de şofer pentru a se putea deplasa: “Nu mai am voie să conduc din cauza metastazelor pe creier”

Şi aceasta nu este singura interdicţie primită de cântăreaţa. Vedeta nu mai are voie nici măcar să conducă, ci doar să facă plimbări scurte pe jos. „În primul rând, începând de acum nu mai am voie să conduc din cauza metastazelor pe creier.

ADVERTISEMENT

Nu mai am voie să urc pe scenă, nu mai am voie să cobor scările singură. Am voie să mă plimb în jurul casei vreo 5 kilometri pe zi ca să se oxigeneze corpul și am voie să stau în pat”, le-a mărturisit artista urmăritorilor ei de pe facebook.

Rona Hartner în vârstă de 50 de ani, , în stadiul patru. Medicii i-au descoperit două tumori inoperabile la plămâni, respectiv la creier. Cântăreaţa a decis să fie tratată în Franţa acolo unde locuieşte în prezent.

Aceasta nu este singura cumpănă prin care Rona Hartner a fost nevoită să treacă. Artista a mai fost diagnosticată şi în 2019 cu aceeaşi boală necruţătoare, cancer la colon, de care s-a vindecat un an mai târziu.