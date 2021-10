Cati Simionescu a trecut prin clipe grele. În luna august, soția lui Adrian Minune a fost operată la cap. A suferit un accident vascular cerebral și a fost nevoie de intervenția medicilor.

Familia a decis ca operația să fie făcută în Turcia, iar acum a mers la primul control.

Medicii spun că se simte bine, dar trebuie să urmeze un tratament cinci ani.

Ce se întâmplă cu soția lui Adrian Minune după operația complicată suferită în Turcia

Cati Simionescu a avut probleme grave de sănătate în luna august. A suferit un Medicii i-au descoperit un anevrism la cap așa că a fost operată de urgență la o clinică din Turcia.

Adrian Minune a povestit că aceasta a fost la primul control, iar medicii au spus că se simte foarte bine. Totuși, este obligată să ia pastile cinci ani pentru a evita orice pericol.

“S-a rezolvat totul, Cati a fost la control în Turcia, e totul foarte bine. Are pastile pe care trebuie să le ia timp de 5 ani. Primul control a fost la o lună de la operație, apoi mai are unul la 7 luni, altul la un an și ultimul la 5 ani. Atunci scapă și de pastile”, a declarat manelistul, la

După ce a suferit accidentul vascular cerebral, Cati a povestit momentele groaznice prin care a trecut. Aceasta a spus că tensiunea i-a crescut foarte mult în timp ce dormea, iar când s-a trezit și-a dat seama că are probleme.

Nu mai putea deschide ochiul stâng, iar piciorul și mâna stângă erau amorțite. A mers imediat la spital, apoi a decis să trimită analizele în Turcia, iar medicii au chemat-o de urgență să se opereze.

Ce spunea Cati Simionescu după operație

La întoarcerea din Turcia, soția manelistului a vorbit despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o. Aceasta a spus că pentru toată familia a fost un adevărat coșmar. Adrian Minune i-a fost aproape în toată această perioadă.

“Anevrismul era ca o bombă cu ceas în capul meu. De aceea am făcut și accidentul vascular”, a spus aceasta la

Adrian Minune și Cati sunt de mai bine de 30 de ani împreună. S-au cunoscut pe vremea când manelistul avea doar 13 ani. În 2004 s-au căsătorit și