Ce se întâmplă cu Vali Crăciunescu: ”Ar fi trebuit să-mi taie piciorul”

Vali Crăciunescu, noncoformistul artist, își amintește cât de greu i-a fost atunci când credea că o să-și piardă un picior. De asemenea aflăm cu ajutorul cui a putut să depășească toate piedicile din viața lui și să meargă înainte.

Vali Crăciunescu vorbește despre cele mai grele momente

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, Vali Crăciunescu își aduce aminte cât de greu i-a fost atunci când și-a pierdut părinții. Aflăm cum, pentru a avea deveni cunoscut, a fost nevoit să ducă o viață plină de greutăți, să doarmă în gară sau pe bănci.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul artist își amintește cum a chemat tatăl lui poliția când era mic dar și ziua în care l-a cunoscut pe Dan Helciug. Vali Crăciunescu ne spune cum a reușit să-și cucerească soția, pe Irina, și cum, la 13 ani, prima dată pe scenă, era să provoace un dezastru.

Vali Crăciunescu: “M-am panicat și am greșit total”

a descoperit acordeonul la vârsta de 13 ani, și tot atunci a participat, prima dată în viață, la Cântărea României. Nu a fost o experiență foarte plăcută pentru că, din cauza emoțiilor, artistul a uitat tot ce trebuia să facă.

ADVERTISEMENT

“La 13 ani am descoperit Acordeonul când tata mi-a făcut cadou un acordeon Timiș cu 32 de bași. De atunci am știut că acordeonul și muzica sunt viața mea. După ceva timp am participat la Cântarea României. M-am pregătit 6 luni de zile cu o piesă care se numește ‘Hora Mărțișorului’ dar, când am ajuns în fața juriului, din cauza emoțiilor am uitat tot.

M-am panicat și am greșit total, dar norocul meu a fost că, în spatele cortinei, era un taraf. Am cântat o ‘Horă’ de-a lui Marcel Budală, ceva ce știam și a ieșit foarte bine, am luat locul 3 pe țară”, declară Vali Crăciunescu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

“Un moment haios a fost când m-a invitat pe scenă Ioan Gyuri Pascu”

Cunoscutul artist mărturisește că, în afară de muzică, mereu a fost fascinat de spațial cosmic, dorindu-și să devină cosmonaut. Ne povestește și că, în armată, a devenit furierul comandantului și că totul a fost ușor după aceea. Ne spune cum s-a cunoscut cu Dan Helciug și cea mai trăznită întâmplare de pe scenă.

“În 1998 m-a cunoscut pe mine pe culoarele Academiei Teatru și Film. Eram cunoscut între artiști și cântam în aceea perioadă cu marea trupă de rock progresiv care avea un palmares destul de bogat, Floare Albastră. Cu Dan am avut o colaborare frumoasă din 1998 până în 2004.

Un moment haios a fost când m-a invitat pe scenă Ioan Gyuri Pascu să cântăm împreună No women, no cry a lui Bob Marley, dar eu i-am spus că nu știu versurile. A spus să stau liniștit că le știe el, a început piesa, a cântat primele versuri și mi-a spus ‘preia tu că eu merg la tobe’. Finalul a fost extraordinar (râde). Eu am spus ‘un mare monstru sacru, Ioan Gyuri Pascu’ iar el a spus ‘doi monștrii acri’. A fost extraordinar momentul și amuzant”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Vali Crăciunescu.

ADVERTISEMENT

“Tata deja anunțase poliția”

Cunoscutul artist rememorează perioada copilăriei, când făcea toate trăznăile posibile, și a adolescenței. Vali Crăciunescu recunoaște că a fost băiatul ambilor părinți în egală măsură și că n-a putut niciodată să facă vreo comparație între ei.

“Nu există copil care să nu facă trăznăi. Am făcut și eu multe, foarte mult, am fost un copil neastâmpărat. Țin minte că eram în clasa a 3-a și am plecat, din Giurgiu în comuna Petroșani, la 50 de km distanță. M-am certat cu verișorii mei, afară erau 40 de grade și am mers, pe jos, 5 ore. Tata deja anunțase poliția, până la urmă m-a găsit cineva.

Cât despre perioda liceului, nu cred că am fost nici rebel nici timid. Erau alte vremuri atunci, păream interesant deoarece cântam la pian, nu la acordeon. Fetele nu era încă leșinate după mine dar ușor, ușor, deveneam pe persoană importantă”, mărturisește cunoscutul artist.

“Am fost suspect de cancer, ar fi trebuit să-mi taie piciorul”

Cunoscutul artist își amintește când a câștigat primii bani și câți a cheltuit, din ei, la loz în plic. De asemenea Vali Crăciunescu își aduce aminte de cele mai grele momente din viața lui.

“Primii bani pe care i-am câștigat au fost vreo 300 de lei, ceea ce însemna foarte mult în ’85. O parte mi i-a luat tata că să nu mă bată țiganii și restul de 100 i-am jucat la loz în plic. Evident că nu am câștigat chiar dacă eu mă vedeam deja luând o mașină. Dar primii mei bani adevărați i-am câștigat la 13 ani, când am cântat la o nuntă timp de 15 ore.

Am avut câteva momente grele în viață. În ’86 când a murit mama, apoi ziua în care s-a dus și tata iar mie mi s-a zdruncinat lumea. Am pierdut orice echilibru. Atunci am fost și suspect de cancer, ar fi trebuit să-mi taie piciorul. Cred că Dumnezeu m-a dus mai departe că eu nu am mai fost capabil”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Vali Crăciunescu.

“Credea că sunt Vali Bărbulescu”

Vali Crăciunescu este un tată atent la nevoile fiice lui, Otilia. De asemenea artistul dezvăluie ce fel de soț este, cum își surprinde soția și cum a cucerit-o.

“Otilia este în Anglia, cu mama ei și tatăl vitreg. Lucrează, este realizată, se pregătește pentru facultate. La anul împlinește 20 de ani și a venit câteva zile să stea cu mine și soția mea. Am făcut tot ce am putut pentru Oti, am ajutat-o cât de mult am putut.

Soțul Vali Crăciunescu face mereu treabă, viață e frumoasă și merită trăită. De curând am gătit o mare ciorbă de pipote, cu borș acru, s-a terminat șmecheria. Irina sau ‘Love’, cum îi spune eu, știa că eu sunt , nu Crăciunescu. Îmi aduc aminte că, prima dată după ce ne-am cunoscut, am decis să-i fac o surpriză și să mergem în Thassos. M-am gândit să ne ferim de lume dar a fost greșeala vieții mele, acolo era mai rău ca în București (râde). Am cucerit-o pe Irina cu farmecul meu, cu faptul că sunt un tip romantic”, declară Vali Crăciunescu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Dan Helciug vorbea cu ‘dumneavoastră’ cu mine, eram cineva în lumea muzicanților”

Artistul ne spune cum și-a urmat visul și cât de devreme a cunoscut succesul alături de trupa Floare Albastră. Aflăm și ce nu a mai spus Vali Crăciunescu niciodată până acum.

“Din anul ’90 mi-am urmat visul iar în ’92 am intrat în trupa Floare Albastră. În anul 1998, când l-am cunoscut pe Dan Helciug, el vorbea cu ‘dumneavoastră’ cu mine, eram cineva în lumea muzicanților. Anul 1995 a fost foarte important, existau doar două formații în România super cunoscute în Europa, cu interviuri la MCM: noi și Timpuri Noi. Țin minte și acum când am scos primul vinil la Electrecord.

Cel mai mult îmi place să mă uit la filme și să beau șprițuri cu prietenii. Îmi place să trăiesc momente frumoase cu familia mea iar, de 12 ani, sunt foarte încântat să am o a două familie care se numește Cooperativa 9. Cu ei am cântat de la Shanghai până la Milano” declară celebrul acordeonist.

“Am dormit în gări, în clubul Preoteasa pe bănci”

Vali Crăciunescu ne vorbește despre celebritate și consideră că orice greșeală făcută în viață a fost doar pentru a deveni, astăzi, un om împlinit. Celebrul acordeonist simte că nu ar schimba nimic numai să fie tot în același loc unde e azi.

“Niciodată nu mi s-a urcat celebritatea la cap. Am cunoscut, în viața mea, oameni nu celebri ci foarte celebri. Copola, Bolton, Haddaway, Ace of base. Niște oameni foarte modești și mi-am dat seama că eu sunt un nimeni. Urc pe scenă dar, când cobor, tot nebunul de Vali Crăciunescu sunt.

Eu cred că, dacă omul nu greșește, nu învață. Când am făcut Spitalul de urgență a fost un nucleu, am făcut o formație alături de Helciug care este foarte talentat. Doar că în 2004 ne-am despărțit. Eu nu aș schimba nimic, aș duce aceeași luptă, aș avea aceleași iubite, aceeași viață și aceleași povești. Am luptat să ajung cine am ajuns, am dormit în gări, în clubul Preoteasa pe bănci. Fără muncă și fără sacrificii nu există să ajungi cineva”, declară Vali Crăciunescu în exclusivitate pentru FANATIK.RO.