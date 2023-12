Ce se întâmplă cu voucherele pentru alimente în 2024. Ei sunt românii care pierd bani serioși

Vestea bună este că persoanele singure și familiile cu venituri scăzute vor continua să primească sprijin de la stat în următorii patru ani pentru achiziția de alimente, sub forma tichetelor sociale electronice. Vestea proastă: valoarea tichetelor va fi redusă la jumătate din 2025.

Ce se întâmplă cu voucherele pentru alimente în 2024

Conform OUG 115/2023, care prevede măsuri fiscal-bugetare, se va menține la 250 de lei în 2024, dar va scădea la 125 de lei pentru următorii trei ani.

ADVERTISEMENT

În actul normativ sunt prevăzute două tipuri de sprijin material pentru persoanele defavorizate în perioada 2024 – 2027: tichete sociale electronice pentru produse alimentare și mese calde, și pachete cu produse alimentare.

Valoarea acestor tichete va fi de 250 de lei în 2024, urmând să scadă la 125 de lei pentru anii 2025, 2026 și 2027, precizează .

ADVERTISEMENT

În prezent, tichetele au o valoare de 250 de lei și se acordă la fiecare două luni pensionarilor și altor persoane cu venituri scăzute. Nu este necesară depunerea unei cereri pentru primirea cardului.

Persoanele eligibile, conform criteriilor Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, vor primi cadrul prin intermediul Poștei Române. În cazul în care o persoană eligibilă nu-l primește până la sfârșitul perioadei alocate pentru prima tranșă, trebuie să contacteze cel mai apropiat oficiu poștal pentru asistență.

ADVERTISEMENT

Categoriile de beneficiari

Instrucțiunile de , inclusiv codul PIN, lista partenerilor comerciali și un număr de telefon pentru asistență, sunt incluse în scrisorile care însoțesc cardurile.

Cardul permite plăți contactless de la prima tranzacție. Nu este posibilă retragerea de numerar de pe card, acesta fiind destinat exclusiv achiziției de produse alimentare sau mese calde. Sumele de pe card pot fi utilizate în termen de 12 luni de la încărcare.

ADVERTISEMENT

Beneficiază de aceste carduri sociale pensionarii cu venituri nete lunare sub 1.500 lei; persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri nete sub 1.500 lei; familiile cu cel puțin doi copii, cu venituri pe membru de familie sub 600 lei; familiile monoparentale cu venituri pe membru sub 600 lei; familiile beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001; persoanele fără adăpost.

Ministerul Muncii actualizează lunar listele beneficiarilor. Condițiile de venit sunt verificate de ANAF. Cardurile sociale nu pot fi înstrăinate, iar utilizarea necorespunzătoare a sumelor este sancționată legal. În situații excepționale, beneficiarul poate încredința tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate.