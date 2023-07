Ce se întâmplă, de fapt, cu Dana Roba. Noi detalii despre starea de sănătate. A fost anunțată chiar de medic

Dana Roba a explicat ce se întâmplă acum cu ea și a oferit noi detalii despre starea ei de sănătate. Vedeta își face investigațiile necesare după bătaia suferită la începutul lunii trecute.

Dana Roba, noi detalii despre starea de sănătate. Ce i-a spus medicul

La începutul lui iunie, Dana Roba a fost bătută cu bestialitate de soțul ei, din cauza căruia a ajuns în stare gravă la spital. Medicii nu au crezut că are șanse să supraviețuiască și au suspus-o unei operații care a durat nouă ore.

ADVERTISEMENT

Între timp, make-up artistul a suferit și alte intervenții chirurgicale. După aproape o lună petrecută în spital, a fost externată. Vedeta se simte mai bine acum, însă urmează .

Dana Roba se află acasă acum, alături de fiicele sale, iar recent a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Soțul vedetei, Daniel Balaciu, a lovit-o foarte tare și la piciorul drept, nu doar la cap. Astfel, aceasta s-a ales cu o vânătaie foarte mare la picior, care este umflat.

ADVERTISEMENT

De când a ajuns acasă, Dana Roba este activă pe rețelele de socializare și păstrează legătura cu cei care o urmăresc. Pe pagina sa, vedeta oferă informații despre starea sa de sănătate.

“Astăzi, medicii de la Județean se ocupă și de piciorul meu drept. Îmi este foarte umflat. Când m-au internat, avusesem o vânătaie foarte mare de la loviturile de ciocan pe care mi le-a dat fostul soț”, a spus Dana Roba pe Instastory.

ADVERTISEMENT

Fiicele Danei Roba, martore la bătaia aplicată de soțul vedetei

După ce a ieșit din spital și a mers să-și ia fetele, Dana Roba a aflat, îngrozită, că Celine și Chantal cu ciocanul de soțul ei.

Vedeta este conștientă că cele mici vor avea nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a trece peste această traumă. Dana Roba își dorește doar să se facă dreptate în cazul ei după tot ce a trăit.

“Când am fost după fete am avut încă un șoc când fetițele mi-au povestit ca au fost martore la fapta tatălui lor. Acest monstru au lăsat cicatrici și traume in sufletul fetelor mele care vor avea nevoie ani buni de considere psihologice.

ADVERTISEMENT

Mă voi prezenta cu capul sus la fiecare termen de judecată, ca toată lumea sa vadă ce a putut sa facă acest monstru”, a scris make-up artistul pe rețelele sociale zilele trecute.