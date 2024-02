Ce se întâmplă, de fapt, cu toate conturile de Gmail. Anunț oficial de la Google

Reprezentanții Google au venit cu o lămurire legată de conturile de Gmail ale utilizatorilor. Anunțul lor vine la scurt timp după ce în spațiul public au apărut zvonuri cu privire la închiderea acestor tipuri de conturi.

Ce spun cei de la Google despre Gmail. Se va închide?

Google se confruntă cu o problemă de dezinformare de câteva luni. După ce mai multe persoane au citit pe platforma X, fostul Twitter, că Gmail-ul va fi închis din august 2024, acestea au început să-și ia măsuri de precauție.

”După ani de zile în care am conectat milioane de oameni din întreaga lume, am permis o comunicare perfectă și am încurajat nenumărate conexiuni, călătoria Gmail se apropie de sfârșit”, transmitea X anul trecut.

și chiar s-a adresa aceleiași aplicații pentru a dezminți totul. Asta în condițiile în care informația falsă a fost vizualizată de peste șapte milioane de ori.

”Cei mai mulți oameni cred ceea ce văd online și există o lipsă de instrumente și procese pentru a verifica faptele”, a spus pentru Richard Bagnall, șeful firmei de evaluare a comunicațiilor, CARMA.

Google dezminte că Gmail se va inchide. Ce ne avertizează specialiștii

Același expert în comunicare trage un semnal de alarmă, precizându-le oamenilor că nu va fi singurul. Trebuie să fim atenți la viitor, deoarece astfel de episoade de dezinformare vor mai avea loc.

”În timp ce rețelele de socializare pot acționa fără responsabilitate și pot pompa informații nefiltrate și neverificate către publicul lor, acest incident din Gmail nu va fi ultimul caz pe care îl vom vedea”, a mai explicat Richard Bagnall.

Între timp, toate platformele se străduiesc să combată știrile, orice informație falsă, în timp ce X acționează contrar. Platforma nu a scăpat de critici, însă. Chiar responsabili din Uniunea Europeană au subliniat gravitatea situației.

Jurnaliștii de la BBC au încercat să ia legătura cu cineva de la X, dar fără niciun rezultat. Gmail este cel mai popular serviciu de e-mail din lume. Până acum a adunat peste 1, 5 miliarde de utilizatori activi la nivel mondial și a depășit Yahoo Mail.

De altfel, Yahoo Mail, chiar dacă este mai vechi, încă este accesat de milioane de persoane. Potrivit statisticilor, peste 280 de milioane de oameni au conturi cu yahoo, motivația lor fiind că s-au obișnuit cu acest serviciu.