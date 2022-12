Ce se întâmplă între Simina Loica și Alex Zănoagă: ”Copilul o să crească mare și mai încolo o să vadă certuri”

Simina Loica și Alex Zănoagă sunt despărțiți de ceva timp, iar bruneta a vorbit despre relația lor din prezent. Cei doi au un fiu împreună, Dominic.

Ce relație au acum Simina Loica și Alex Zănoagă

Foștii concurenți de la puterea Dragostei s-au despărțit în urmă cu un an, dar încă țin legătura de dragul copilului.

ADVERTISEMENT

Atunci când vine vorba despre băiețelul lor, Dominic, se sfătuiesc mereu. Deși au mers pe drumuri separate și nu mai formează un cuplu, cei doi au păstrat o relație bazată pe respect.

Amândoi își doresc ca fiul lor să crească într-un mediu armonios și, tocmai de aceea, au decis să se ocupe împreună de creșterea și educația lui.

ADVERTISEMENT

“Nu mai țin la el, relația noastră s-a stins înainte cu un an, înainte să ne despărțim. Dar îl respect și avem o legătură ok pentru o bună creștere a lui Dominic.”, a explicat Simina Loica pe .

Simina Loica a început o relație cu Alexandru Bobicioiu în urmă cu câteva săptămâni. Internauții sunt curioși să afle dacă fosta concurentă de la Kanal D plănuiește să devină mamă pentru a doua oară.

ADVERTISEMENT

Tânăra nu a oferit un răspuns concret, dar a recunoscut că i-a fost teamă și atunci când a fost vorba de Dominic. În același timp, Simina nu exclude posibilitatea de a aduce pe lume al doilea copil.

“Sincer îmi este puțin teamă, chiar dacă nu am venit pe Instagram să mă vait, mi-a fost puțin greu.

ADVERTISEMENT

Dar a meritat și pentru Domi aș mai face asta în fiecare zi din viața mea. Legat de un al doilea bebe, Dumnezeu știe ce a pregătit pentru mine.”, a mai spus Simina pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Alex Zănoagă a făcut pace cu Bobicioiu

După luni întregi în care și-au aruncat cuvinte grele în mediul online și s-au luptat în ring, au decis să facă pace.

La un moment dat, copilul lui Alex Zănoagă și al Siminei va crește, iar părinții lor nu vor ca acesta să le vadă certurile, după cum a spus fostul concurent de la Kanal D.

“Cu Bobicioiu mă înțeleg bine. Am fost să-l iau pe Dominic de la ei, că ei n-au putut să mi-l aducă, că făceau grătar.

Am fost acolo unde stau ei și am intrat în curte, l-am salutat, nu mai am nimic cu el.

Până la urmă copilul o să crească mare și mai încolo o să vadă certuri, nu avea rost. Am fost, ne-am bătut în cușcă, dar gata, nu mai avea rost.

Nu avem de ce să continuăm cearta, că nu avem de ce.”, a explicat Alex Zănoagă pentru , la începutul lunii trecute.