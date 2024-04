Ce se va întâmpla cu Farul dacă Gică Hagi pleacă în străinătate? „Ideea de joc rămâne, nu știu de agresivitate”

Exceptând pasul greșit cu FCSB pe teren propriu, Meritul principal este al antrenorului

Ce se va întâmpla cu Farul dacă Gică Hagi pleacă în străinătate?

Farul este una dintre puținele echipe din SuperLiga care practică un fotbal total, ofensiv, după chipul și asemănarea antrenorului Gică Hagi. Ce se va întâmpla însă cu Farul dacă va rămâne fără Hagi? Iată o întrebare la care am încercat să aflăm răspunsul la emisiunea SPOTLIGHT SUPERLIGA, transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți, de la ora 15:00.

„Farul a revenit frumos în play-off… Mi-a plăcut foarte mult o declarație dată ce Ciprian Marica acum ceva timp… A spus că Gică Hagi le-a transmis că dacă intră în play-off nu mai pierde niciun meci…

Iată că Farul merge brici.Cum îți place antrenorul Hagi? Ești unul dintre adepții antrenorului Hagi sau unul căruia nu-i place de el?”, a deschis discuția pe acest subiect moderatorul Alin Grigore cu invitatul Augustin Călin.

„Hagi a confirmat, îmi place stilul de joc al echipei sale, dar e singurul antrenor din țară pe care nu poate să-l dea animeni afară. Are liniște, poate să construiască, iar asta contează foarte mult. Este foarte important să poți să-ți faci ideile așa cum vrei tu, fără să ai presiunea că vei fi dat afară.

De aceea Farul confirmă prin joc, de aceea Farul și FCSB au cel mai bun joc din SuperLiga, sau cel mai frumos joc, care-mi place mie. Pentru că antrenorul Hagi are continuitate, are liniște să-și pregătească ideile așa cum dorește. Plus că în spatele său e o Academie care crește ideile sale”, este răspunsul primit de la Augustin Călin, antrenor care a profesat prin țări „exotice” ca Arabia Saudită, Algeria sau Burkina Faso.

„Hagi e un antrenor dorit de multe echipe”

„Hagi e un antrenor dorit de multe echipe. Chiar au fost discuții la un moment dat că ar pleca prin niște țări din astea frumoase, dar el a negat… Dar dacă ar pleca, crezi că Farul ar mai fi echipa asta frunmoasă pe care o vedem de câțiva ani cu el la cârmă?”, e noua provocare a moderatorului.

„Posibil… Oricum, ideea de joc va rămâne, nu știm dacă agresivitatea va fi aceeași. Posesia, stilul de construcție, de a juca rapid, una-două atingeri vor rămâne, e stilul Academiei. Iar Hagi, sută la sută, va aduce un antrenor care se pliază pe ideile sale.

Plus că ăsta e stilul Academniei. Jucătorii formați acolo joacă un anumit sistem de joc, la fel ca și la echipa mare, un 4-3-3 bazat foarte mult pe construcție, care începe direct de la portar, presing avansat… Aceasta este ideea Academiei”, a mai spus Augustin Călin la SPOTLIGHT SUPERLIGA, emisiune disponibilă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare miercuri, de la 17:30.

