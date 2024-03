Ce soluții are Cristian Popescu Piedone pentru problemele Bucureștiului: ”Eu nu promit nimic”

Cristian Popescu Piedone (PPUSL) ar obține un scor de 40,4% pentru funcția de primar general al Capitalei, potrivit unui sondaj realizat în perioada 2-9 martie la comanda lui Nicușor Dan. Actualul primar s-ar clasa pe locul 2, cu 39,3%.

Cristian Popescu Piedone nu renunță la candidatură

a declarat că nu există vreo variantă să se retragă din competiția pentru primăria Capitalei și că pentru el nu există cle de întors.

ADVERTISEMENT

“Se întâmplă ceva ca pe timpul lui Iulius Cezar înainte să ajungă Cezar, triumviratul, în care cei mai mari bărbaţi ai Romei au vrut să constituie acest triumvirat. Unul a murit şi au mai rămas doi, Cezar şi Pompei, iar Cezar a spus alea jacta est, adică zarurile au fost aruncate.

Pentru mine zarurile au fost aruncate. Din păcate, acest triumvirat care ar fi fost benefic ar fi PUSL, PSD şi PNL. Este adevărat că PSD şi PNL au avut o stabilitate şi au creat o stabilitatea pentru România. Din păcate, nu au creat acest lucru şi pentru Bucureşti. Nu au înțeles acest lucru, iar eu le spun că zarurile pentru mine au fost aruncate.

ADVERTISEMENT

Dacă ei nu au înțeles că aşa zisul meteorit, numit de Rareş Bogdan, era de foarte mult timp pe orbită, dar ei nu l-au observat. (…)

Ei nu au pus niciodată interesul cetăţeanului decât în interesul politic. Eu provin de la firul de iarbă.

ADVERTISEMENT

În 30 de ani de activitate mi-am exercitat dragostea faţă de om. Şi asta s-a văzut în mandatele în care am intrat în cartea recordurilor nu numai pentru România. Nu mă întorc din drum”, a declarat Cristian Popescu Piedone, la .

Ce soluții are pentru problemele Bucureștiului: ”Eu nu promit nimic”

modul în care ar putea contribui la îmbunătățirea situației Bucureștiului și perspectiva sa asupra problemelor Capitalei și a posibilelor soluții.

ADVERTISEMENT

“În 30 de ani de campanie, acolo unde am participat, nu am pierdut nicio campanie și nu am promis. Eu nu promit nimic. Singurul lucru pe care l-am promis în 30 de ani a fost să nu dezamăgesc, lucru care s-a văzut în Sector 4, în Sector 5.

Poluarea este într-adevăr un subiect care nu mai ține de sector, ține doar de primarul general sau termoficarea care nu ține de sector.

Am spus și în trecut, or fi șase sectoare, dar gândirea urbanistică trebuie gândită într-un singur sens. Sunt șase viziuni de construcții și vedem acest haos în București.

Mai multe lucruri trebuie centralizate și alte lucruri trebuie să fie descentralizate. Spre exemplu, autorizațiile de construire, pentru un București unitar, trebuie toate înmagazinate la proprietarul domeniului public și acela care poată să decidă infrastructura unui oraș.

Traficul în București, trebuie o sistematizare clară și rapidă. Sunt studii de fezabilitate plătite cu bani mulți care stau și zac în sertarele primăriei Capitalei. Au plătit studiile, planurile, dar nu le-au implementat. Eu știu de ce nu au făcut, dar nu e cazul să spun.

Eu nu pot să spun că o dată cu ajungerea mea la Primăria Capitalei o să zburați, o să fie wow. Cu siguranță voi fi implicat în acele probleme, este o ambiție personală, ce n-au putut ei să rezolv eu.

Avem probleme cu parcările. Nu mai ai cum să te dezvolți pe orizontală”, a mai spus Cristian Popescu Piedone.