Piedone se desparte de partidul lui Dan Voiculescu? Edilul de la S5, sceptic față de sondajul lui Nicușor Dan

Un partid nou înființat, Partidul Naționalist Reformarea României, adică PNRR, ar fi formațiunea politică sub sigla căreia ar urma să candideze Cristian Popescu Piedone pentru Primăria Municipiului București.

Piedone se desparte de partidul lui Dan Voiculescu?

5 ar urma să anunțe în următoarea perioadă că nu va candida la primăria generală din partea PUSL, mișcarea fondată de Dan Voiculescu, al cărei președinte executiv este, relatează surse politice citate de și .

Același surse politice au mai dezvăluit faptul că Piedone ar urma să facă anunțul în cursul acestei săptămâni.

Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR) a fost înregistrat la Tribunalul București de mai mulți apropiați ai primarului de la sectorul 5, arată datele din registrul partidelor politice.

Primarul Sectorului 5, sceptic privind sondajul comandat de Nicușor Dan

Deși este încrezător în șansele sale de a ieși învingător în lupta pentru fotoliul de la primăria generală, Cristian Popescu Piedone privește cu scepticism rezultatele unui .

Primarul Capitalei a făcut public un sondaj care îl plasează pe edilul de la Sectorul 5 pe primul loc la alegerile pentru PMB, în cazul în care PNL şi PSD vor avea un candidat comun.

“Sondajul ăsta, otrăvit şi hoţ, publicat de Nicuşor Dan, este un sondaj extrem de măsluit. Eu am campanii cât are el ani de viaţă. Nu poate să îmi spună mie într-un sondaj că alianța AER – Partidul Verde are 3,9% şi AUR are 4,1%. Este imposibil!

Vor să pună presiune pe electoratul nehotărât. Vor ca sondajul lui Nicuşor Dan să fie o capcană, o intoxicare întinsă bucureştenilor”, a spus Cristian Popescu Piedone la Antena 3 CNN.

Acesta a susținut că a fost inclus în sondaje și de PNL, PSD, USR, AUR, însp aceste formațiuni politice au trecut rezultatele sub tăcere ”deoarece nu le-a convenit ce a ieșit”.

Piedone mai spune că încă mai este timp ca marile partide să îi susțină candidatura și astfel să se ferească de o înfrângere rușinoasă.

“Oferta mea este deschisă, încă mă pot susţine. Dacă nu, o să aibă o înfrângere ruşinoasă. Eu nu mă bat cu nimeni. Eu întreb doar unde este respectul lor faţă de cetăţean. Noi facem jocuri politice sau facem interesul bucureşteanului şi al României?”, a mai spus edilul de la Sectorul 5.