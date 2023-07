Ce spune Carmen de la Sălciua despre scandalurile sale: “Nu există prietenie”

Carmen de la Sălciua dă cărțile pe față. În interviul în exclusivitate pentru FANATIK, îndrăgita artistă vorbește despre prietenie și trădări. În plus, dă de pământ cu zvonurile despre operațiile estetice și dezvăluie care este realitatea.

Carmen de la Sălciua, amintiri din copilărie: “Mergeam la fân ca să-mi pot cumpăra casete”

Cum au fost începuturile tale în muzică? Cum ți-ai descoperit talentul?

– Talentul l-am avut de mică. Cântam pe la serbările școlare, iar profesorii îmi spuneau că sunt mai diferită cu vocea. Eram copil, iar vocea nu era formată. Dar profesorii mi-au spus că am acest talent, de a cânta. Nu doar profesorii, tatăl meu a fost cântăreț de meserie. A cântat mult timp cu artiștii consacrați din Timișoara, Ardeal. Nu îmi era greu să interpretez o melodie, totul venea natural. Se vedea că am o stea în frunte.

Dintotdeauna ți-ai dorit să fii artistă?

– Da, nu mi-am dorit să practic altă meserie. Iubeam foarte mult artiștii de muzică populară. Mergeam la fân, vara, ca atunci când era vreun târg la noi în zonă, să pot merge să îmi cumpăr o casetă cu muzică populară. Munceam atât cât poate un copil, ca să primesc asta de la părinții mei.

Cum a fost copilăria ta?

– Am avut o copilărie frumoasă. Nu vreau să iau în calcul divorțul părinților mei. Acolo s-a produs momentul sensibil pentru noi, pentru mine și pentru sora mea. Dar până în acel moment, am avut o copilărie frumoasă. Cu animale, cu ierni frumoase, sărbători deosebite, mergeam la biserică. Era viața aceea simplă, de la sat.

Ce făceai în vacanțele de vară?

– Mergeam la fân. Iar când voiam să ne relaxăm, mergeam la râu, să ne scăldăm. Cam asta era piscina noastră.

“Eu nu pot să fiu falsă”

Care este artistul cu care ți-ai dori cel mai mult să colaborezi?

– Nu am neapărat o preferință. Eu am funcționat dintotdeauna bine singură. Nu m-am bazat pe colaborări. Dacă ele au existat, iar melodiile făcute în colaborare cu alți artiști au prins bine, mă bucur. Dar eu dintotdeauna m-am bazat pe vocea mea, pe talentul meu, nu neapărat pe colaborări. Dacă ele există, să fie primite. Doamne ajută să ajungă la inimile celor care ascultă. Dar nu am neapărat un vis, o dorință, referitor la asta.

Crezi că există prietenie adevărată în lumea voastră, a artiștilor?

– Nu știu dacă a existat vreodată. Dar acum, nu cred. Acum sunt toate niște formalități. De aceea eu nici nu prea particip la evenimente, cu lumea mondenă. Eu încerc să stau retrasă. Se zice că artiștii trebuie să fie și actori, să facă frumos. Eu nu pot să fiu falsă, la mine se vede imediat pe față dacă ceva mă deranjează.

Dacă văd că un om e fals, iar în fața camerei pozează în altcineva, mă retrag. Știu că se promovează asta. Eu încerc să merg pe calea mea, să nu intru în scandaluri. Le-am făcut față cu brio până acum. Fiecare om care a încercat să mă provoace nu a reușit. Eu am fost cea care a cedat și m-am retras.

Carmen de la Sălciua, dezvăluiri din branșă: “Unii cumpără vizualizări și urmăritori”

Ai avut momente în care te-ai simțit trădată de apropiați?

– Au fost anumite experiențe neplăcute cu anumite persoane. Dar au trecut. Eu sunt un om care crede în Dumnezeu și Îi respect cuvântul și poruncile. Nu pot sta supărată pentru niște neînțelegeri. Pentru că uite cum e viața, azi ești, mâine nu mai ești. Merită? Nu merită. Mie mi se par anumite chestii foarte mari prostii.

Eu nu m-aș duce să mă scandalizez așa, pentru un dram de celebritate în plus. Nu mi-am dorit celebritate așa. Știu că acum mulți își cumpără vizualizări și urmăritori. Eu am și pe pagina mea de Instagram și pe Facebook o comunitate reală. Nu vreau să cumpăr oameni să mă iubească. Nu vreau să jignesc pe nimeni, nu mă refer la cineva anume, poate sunt mulți care fac asta. Dar eu încerc să respect anumite principii, cât mă va ține Dumnezeu în viață.

Carmen de la Sălciua, despre operațiile estetice: “Operația de rinoplastie mi-a schimbat viața”

Au circulat poze cu tine din trecut, comparate cu cele din prezent. Lumea te-a judecat că ți-ai făcut tot felul de operații estetice. Care este adevărul?

– Eu sunt adepta bunului gust. O artistă trebuie să arate bine, nu neapărat schimbată total. Eu am câteva ajustări, într-adevăr. Am o rinoplastie și mici ajustări la buze și la pomeți. Cam acestea sunt schimbările. Dar operația de micșorare a nasului a fost ceva wow. Mi s-a schimbat întreaga fizionomie a feței. Aveam și deviația de sept, dar am vrut să fac ceva în plus și pentru înfrumusețare.

Cum faci față comentariilor răutăcioase pe care le primești?

– Cred că în primul an în care am fost în atenția publicului, lumea mă analiza mereu și mă supăram. Citeam toate comentariile, uneori le răspundeam. Dar întotdeauna am răspuns diplomat. De când am apărut pe sticlă, niciodată nu am lăsat vreun comentariu care să fie deplasat. Dar mă deranjau la vremea aceea. Apoi nu m-a mai deranjat deloc. Nu are cum să mă placă toată lumea.

Secretul lui Carmen de la Sălciua: “Eu beau multă apă cu lămâie”

Ai vreun ritual de frumusețe? Cum te pregătești pentru o vacanță, spre exemplu.

– Eu vreau să fiu bronzată. Vreau să merg direct bronzată la plajă. Și să fiu cât de cât într-o formă fizică bună. Beau apă cu lămâie, dimineața și pe parcursul întregii zile. Consum foarte multe lichide. Eu mănânc multă lămâie, ca și un fruct. Am văzut rezultate după asta, nu mi se mai face așa foame. Organismul oricum e diferit, de la om la om.

Îți place să gătești?

– Gătesc atunci când am timp. Dar cu timpul stau cam prost. Sunt mai mereu la evenimente, iar când nu sunt la evenimente, sunt la înregistrări, mai filmez. Acum vara, avem multă treabă și la pensiune. S-a umplut de turiști, mulțumim lui Dumnezeu. Suntem la început de drum și îl ajut și pe Marian, atunci când nu cânt. Dar când am timp, gătesc la cuptor. Pui, legume, dar să fie la cuptor. Prăjituri nu fac, pentru că mi se pare prea multă bătaie de cap. Și oricum nu merită deranjul. Nu reușești să mănânci toată prăjitura, iar tu ai stat jumătate de zi în bucătărie să o faci.

“Nu mi-aș vinde niciodată sufletul”

Ce nu ai face niciodată, pentru nicio sumă de bani din lume?

– Nu mi-aș vinde sufletul. Dacă m-ar auzi Dumnezeu în momentul acesta, aș vrea să știe că pe care mi l-a oferit. Aș vrea mult să nu mi se schimbe niciodată percepțiile despre viață. Dimpotrivă, dacă s-ar schimba, să fie în bine. Să nu mă ia niciodată valul. Valul acesta al faimei, al mondenităților, este foarte alunecos. Eu m-am ținut departe cât de mult am putut, dar câteodată aluneci. Ești om și ai neputințe, poate ai o oarecare doză de mândrie.

Care sunt pasiunile tale, despre care lumea nu știe?

– Îmi place să citesc, îmi place mult natura. Dacă se poate cititul în natură, e și mai bine. Îmi place să citesc, pur și simplu sunt zile în care las telefonul pe noptieră, iau o carte și plec. Cititul mă relaxează. Și dacă citesc 2 capitole dintr-o carte, important e să rămân cu ceva în minte.

Am senzația că atunci când petreceam mult timp pe telefon, uitam lucruri. Îmi încărcam memoria cu multă informație inutilă. Mai bine învăț ceva pentru evoluția mea. Sau mă duc și îmi ajut părinții. Chiar zilele trecute am fost la fân și mi-am adus aminte imediat de copilărie, de viața aceea simplă.

Carmen de la Sălciua le bate obrazul celor care au uitat de unde au plecat: “Trebuie să fii insensibil”

Ce părere ai despre persoanele care au uitat de unde au plecat și s-au îndepărtat cumva de rădăcinile lor?

– Nu mă pot transpune în mintea lor. Eu cred că nimeni niciodată nu are cum să uite de unde provine. Poți să stai numai în Dubai, dacă tu provii dintr-un sat, acel sat va fi mereu în mintea și în inima ta. Atunci când vei merge acolo, nu ai cum să nu ai vreo trăire. Trebuie să fii insensibil.

Eu și atunci când merg la Liceul de muzică pe care l-am terminat în Alba Iulia, am fiori. Pe mine nu mă interesează doar destinația, ci și drumul. Eu vreau să mă bucur. Și atunci când conduc, merg încet și mă bucur poate și de o vacă care paște pe marginea drumului. Îmi place să văd oameni care lucrează pământul, natura, îmi place să observ.

Care este cea mai dură lecție pe care ai primit-o de la viață?

– . Și în carieră și în iubire. Cel mai greu a fost când am primit aceste lecții de la persoanele de la care nu mă așteptam. Dar pentru toate lecțiile pe care le-am primit, am fost răsplătită cu bine.

“Am avut în trecut oameni care simțeam că atârnă în viața mea”

Am avut oameni care simțeam că atârnă în viața mea, erau grei în spatele meu. Anumite situații au ajuns la saturație. Dar probabil așa a vrut Dumnezeu, să fie înlocuiți de alți oameni și să fie liniște în viața mea.

Unde te vezi peste 10 ani?

– La cât de imprevizibilă este viața, nu mă văd niciunde. Eu îmi doresc să fiu o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Îmi doresc să avem o familie cu mai mulți membri. Restul lucrurilor materiale le vom avea. Le avem deja, nu îmi doresc marea cu sarea. Eu dacă am liniște și bucurie sufletească, pot să fiu fericită. Și dacă mă duc și stau pe o pătură, pe munte, sunt fericită. Nu aș da pătura aia pe toate țările exotice.

Carmen de la Sălciua vrea să se înscrie la facultate

Te-ai gândit vreodată să te retragi din muzică și să te ocupi de altceva?

– De muzică nu vreau să mă las. Acest dar e un dar prețios, pe care l-am primit de la Dumnezeu. Dacă mă va ține sănătatea să fac și altceva în paralel, ar fi perfect. Eu chiar acum aș vrea să mă înscriu la facultate. Aștept actele.

Ce planuri ai pentru vara asta?

– Am un proiect cu mulți artiști, care va ieși peste două săptămâni. Vrem să mergem în vacanță în Grecia. Aș vrea să facem și un pelerinaj acolo, iar apoi să mai rămânem câteva zile la relaxare. Vom merge probabil cu nașii noștri. E primul concediu și aș vrea să îl facem cu ei, niciodată nu ne-am sincronizat. Nașul e organizator de pelerinaje și am zis că acum e momentul potrivit.