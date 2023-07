Iancu Sterp, prins în capcana mamei Geta! Ultimatumul care schimbă totul

Mama Geta Sterp este mândră de copiii și nepoții săi. În exclusivitate pentru FANATIK, mama Geta a recunoscut că vrea să-l vadă căsătorit cât mai repede pe fiul ei, Iancu. Mai mult decât atât, mama Geta vrea și mai mulți nepoți, de care să aibă grijă.

Mama Geta pune piciorul în prag: “Vreau să facă Iancu nuntă anul viitor”

Mama Geta ne-a povestit că una dintre dorințele ei este să-l vadă și pe fiul cel mic la casa lui. Geta Sterp l-a sfătuit pe să o ceară de soție pe iubita sa anul acesta, iar la anul să facă nuntă.

“Îmi doresc din tot sufletul mai mulți nepoți. Pentru mine copiii sunt cea mai mare avere. Sunt atât de împlinită, mai ales acum, când văd că fiecare își întemeiază o familie. Anul viitor, dacă ne ajută Dumnezeu, aș vrea și Iancu să se căsătorească. I-am spus să ceară fata de anul acesta, iar anul viitor să facă nunta.

Mie nu îmi place să stea așa, hai-hui. Îmi place familia și am nepoți cât de mulți. Îmi doresc tare mult să îl văd însurat și pe bietul Iancu. Vreau să fie toți la casele lor, cu copii. Acum, știind că urmează Iancu, mi-e gândul acolo.

Vreau să îi dau și lui niște bani, . Nu știu dacă va vrea să stea aici, cu mine, sau nu. Eu mi-aș dori să stea cu mine, că e cel mai mic dintre frați. Dar și dacă vrea să-și facă casă în altă parte, nu mă supăr. Fiecare să fie așa cum le rânduiește Dumnezeu”, a declarat mama Geta Sterp pentru FANATIK.

Mama Geta vrea să umple curtea cu nepoți: “Vreau să am și 10 nepoți”

Geta Sterp mai are o dorință arzătoare. Ar vrea să stea acasă și să se ocupe mai mult de nepoței. Iar când vine vorba de cei mici, mama Geta spune că ar vrea să aibă și mai mulți nepoți, care să-i umple curtea.

“Sunt sigură că Ileana va mai aduce pe lume copii. Nu știu Getuța, poate și ea. Culiță poate îmi va mai da nepoți. Eu nu știu, că nu mă bag prea tare în intimitățile lor. Dar îmi doresc să fie cât de mulți. Eu mi-aș dori mult să stau acasă și să am grijă de nepoți.

Vreau să le fac plăcinte, câte o ciorbă bună și să stau acasă. Eu nu vreau multe. Vreau să stau acasă, să avem cu toții sănătate și să mai dau jos câteva kilograme. După o vârstă nu se mai slăbește atât de ușor.

Dar eu nu sunt genul de mamă care e obsedată de copii și nu mă supăr dacă ei vor să stea în altă parte. Dacă ar fi după mine, aș vrea să fie curtea plină de nepoți, și 10 să fie. Iar eu să stau toată ziua și să le gătesc și să-i las prin grădină. Vreau să fiu așa, cum e cloșca cu puișorii”, a adăugat mama Geta.

Cum face față mama Geta comentariilor negative: “Ne fac pocăiți”

Multă lume îndrăgește familia Sterp, însă uneori mai apar și comentarii răutăcioase la adresa celebrei familii. Cu toate acestea, mama Geta face față cu brio hate-ului din online. Mama lui Culiță Sterp spune că este imună la toate răutățile pe care le vede.

“Pe Ileana nu pot să o ajut cu bebelușul. Ea e la 100 de kilometri de noi și nu am cum. Doar dacă vine pe la noi câteva zile, o mai ajut. Dar pe ea o ajută mai mult soacra ei. Pe mine nu mă deranjează că se scrie de copiii mei.

Am fost la Ileana și a venit acolo un pastor celebru din America. Eu nu sunt un om bisericos, , comunic direct cu El. Iar acolo, am fost și l-am ascultat pe pastorul acela, pentru că are har și dar de a vorbi.

Și am văzut comentarii urâte pe internet în care cineva spunea: ‘Vă urăsc, pocăiților.’ Dar noi nu suntem pocăiți, suntem ortodocși. Eu dacă m-am dus acolo să ascult pastorul, nu înseamnă că sunt pocăită. Lumea ne înjură, dar eu sunt imună. Am ajuns la concluzia că cel care înjură, se înjură pe el”, a mai spus mama Geta pentru FANATIK.