Ce spune Corina Caragea despre nunta secretă: ”Fetița Corina nu a visat niciodată la rochițe și prinți”

Corina Caragea este una dintre cele mai frumoase prezențe feminine de la noi. După ce a luat parte la o nuntă în Toscana în anul 2018, mulți au crezut că prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV s-a căsătorit cu iubitul ei, Robert Pongracz, vicepreședintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Anul acesta, vedeta a apărut în emisiune la Cătălin Măruță purtând o bijuterie pe deget ce părea a fi o verighetă, aspect remarcat și de prezentatorul tv. Care este adevărul?

Corina Caragea, declarații după ce s-a spus că s-a căsătorit în secret

Corina Caragea, în vârstă de 39 de ani, este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală. Poate și de aceea s-au țesut povești pe seama nunții ei. Vedeta Pro Tv susține că orice gest al ei este interpretat, atât de către mass-media, cât și de fanii ei, care îi urmăresc postările cu sufletul la gură.

În exclusivitate pentru FANATIK, Corina Caragea demontează mai multe zvonuri care au apărut despre nunta ei cu Robert Pongracz.

vedeta susține că prima dată s-a spus despre ea că s-a căsătorit, după ce a luat parte la o nuntă în Toscana, în 2018. Corina caragea a negat la momentul respectiv, dar spune că tot nu a scăpat de aceaste întrebări. Spune că până și fanii ei remarcă pe rețelele sociale și o trag la răspundere pentru că nu s-a căsătorit și nu are copii, dar chiar și așa preferă să mizeze pe cartea discreției.

“Știu foarte bine că în România vinde o poveste în care femeia se mărită, rămâne gravidă sau divorțează”

Întrebată care este adevărul despre nunta ei, după ce au apărut informații conform cărora s-ar fi căsătorit în secret, Corina Caragea a dezvăluit de ce preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața ei personală.

”De câte ori în anii ăștia? Multe. Orice inel, rochie, prieten, gest îmi e interpretat. Pentru că eu nu las ușa deschisă către viața mea privată.

Acum 4 ani am apărut la o nuntă în Toscana și toată presa a scris că m-am măritat. De atunci, primesc mereu întrebarea aceasta. Inițial am negat, dar tot nu am scăpat de întrebări. Am făcut glume – tot interpretată greșit și scoasă din context a fost declarația mea.

Știu foarte bine că în România vinde o poveste în care femeia se mărită, rămâne gravidă sau divorțează. Eu refuz să cred că aceste roluri sunt definitorii pentru noi și numai așa putem fi pe prima pagină.

Dincolo de presă, primesc și pe rețelele sociale comentarii care mă ceartă că nu sunt măritată, că nu am copii, că sunt mereu singură, că ascund ceva”, a declarat, pentru FANATIK, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, Corina Caragea.

Ce spune Corina Caragea despre relația cu Robert Pongracz: “Sunt foarte fericită, dar nu simt nevoia sau datoria să arăt asta”

Corina Caragea susține că este foarte fericită în spatele micului ecran și nu simte nici nevoia și nici datoria să își facă publică viața personală. a ales să joace cartea discreției, dar spune că, la un moment dat, poate va dori să împartă aceste momente și cu ceilalți.

”Eu niciodată nu mi-am făcut publică viața personală, oamenii care nu fac parte din cercul meu de prieteni și colegi mă cunosc, doar atât cât îi las eu să vadă. Sunt foarte fericită dincolo de ecranul televizorului sau al telefonului. Dar nu simt nevoia sau datoria să arăt asta către mii de ochi curioși și necunoscuți. Să mă laud sau să demonstrez ceva, ci să mă bucur în liniște de ce am.

Am ales să joc pe cartea discreției. Poate la un moment dat, voi dori să împart cu alții aceste momente, cine știe? Dar în atâția ani de expunere, am reușit să nu fac asta și mă bucur”, a mai declarat Corina Caragea, pentru FANATIK.

”Cred în iubire cu sau fără acte”

Corina Caragea declară că ea crede în iubire, indiferent dacă este vorba despre o poveste de dragoste oficializată sau nu, și nu s-a visat niciodată mireasă.

”Cred în iubire cu sau fără acte, celebrată între oameni care fac parte cu adevărat și cu drag din povestea mirilor”, a mai declarat prezentatoarea Știrilor Sportive de la Pro TV.

Întrebată ce rochie de mireasă ar vrea să poarte la nunta ei, Corina mărturisește că nu s-a gândit la acest lucru. În copilărie, a fost o fată care juca baschet cu băieții, iar visul ei a fost să călătorească în jurul lumii.

”Fetița Corina nu a visat niciodată la rochițe și prinți. Jucam baschet cu băieții și dacă visam la ceva – să călătoresc în jurul lumii. Ți-am zis că sunt realistă și pragmatică”, susține vedeta Pro TV.

Cine este Robert Pongracz, iubitul Corinei Caragea

Despre Corina Caragea s-a zvonit fie că s-a căsătorit cu Robert Pongracz, fie că sunt doar iubiți din anul 2013. Pongracz este nimeni altul decât vicepreşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Bărbatul are 40 de ani și este de origine evreiască. Familia acestuia este una înstărită, iar tatăl lui Robert Pongracz are un cabinet medical la Frankfurt, Germania.

Și Robert Pongracz este foarte discret atunci când vine vorba de Corina Caragea. Întrebat de presa sportivă cum i-a furat inima vedetei Pro TV, vicepreşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal a răspuns, inițial, că este o întrebare mult prea personală. În final, el a mărturisit că a cucerit-o cu mult succes.